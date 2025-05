Okiem Diabła. Sekret sukcesu mistrzów Polski i wszystkie "NAJ" sezonu PlusLigi

Największa sensacja - Bogdanka Luk Lublin

Przed sezonem na Mistrza Polski stawiałem Jastrzębie 40%, Zawiercie 40%, Warszawa 20%. Jakby nie liczyć, a jestem tylko sportowcem (jak mawiała przed każdą lekcją moja pani profesor języka polskiego z LO im. Adama Asnyka z Bielska-Białej Anna Gramatyka "Inteligencja w mięśniach") to wciąż nie znalazło się miejsce dla Lublina.

Wiele czynników doprowadziło do mistrzostwa. Skupię się nad jednym, który zapamiętam. Ogromna pokora całego zespołu i klubu.

Po takich sukcesach można przecież odlecieć i zacząć "fisiować", ale nie w Lublinie. Ogromna pokora prezesów, którą widać na każdym kroku. Ogromna pokora i dystans do wszystkiego, co działo się wokół każdego z zawodników.

Zapamiętam moje zaproszenie Leona do #7Strefy. Zdaję sobie sprawę, jak ciężko do nas w sobotę rano przyjechać, ale nie dla naszej gwiazdy.

Zadzwoniłem około wtorku. Odebrał i odpowiedział "Daj mi 10 minut". Po 5 minutach oddzwonił z potwierdzeniem, a przecież mecz z Warszawą kończył w Lublinie przed północą. Po 1:00 w nocy dopiero kładł się do łóżka, żeby o 07:00 wyjechać do Warszawy.

- Nie ma żadnego problemu. Trzeba przyjechać, to jestem - mówił.

Odebrałem to dokładnie tak, jak to wytłumaczył. Leon szanuje kibiców, szanuje swój klub, więc kiedy trzeba rano wstać, to jest!

W taki sposób działał w tym sezonie absolutnie każdy z Lublina i to będę podkreślał. Młodzi zawodnicy - patrzcie i uczcie się. To jest wzór profesjonalizmu, zaangażowania, szacunku, pewności siebie i pokory.

Będziemy się pewnie jeszcze długo zachwycać sposobem, w jaki przeszli play-offy, ale ja po tym sezonie zapamiętam tę pokorę. Zapamiętam również pewność siebie, jaką Wilfredo natchnął całą drużynę. Całym sobą pokazywał "Nie lękajcie się. Jestem z wami. Chodźcie za mną". To było idealnie widać w pierwszym meczu play-offów.

Najciekawsza walka o utrzymanie

W sezonie, po którym liga się zmniejszy, dostaliśmy walkę na wyniszczenie o utrzymanie. Świetny początek Gorzowa pozwolił im wskoczyć na falę, Suwałki na fali w pewnym momencie zakręciły się blisko play-offów, fala dała Gdańskowi optymizm na treningach. Na falę nie wskoczyła Nysa.

Katowice podtopione na początku sezonu nie dały rady się wygrzebać. Lwów w ostatnim, decydującym meczu sezonu z Nysą, zwyczajnie był lepszy i zasłużenie się utrzymał.

Z jednej strony dużo drużyn w lidze, ale świetna walka o utrzymanie. Coś za coś.

Zastanawiam się nad uatrakcyjnieniem w przyszłości walki o play-offy na wzór ligi koszykarskiej dla drużyn z miejsc 7-10. Zespół kończący na miejscu 7. może jeszcze wypaść z play-offów, a drużyna z miejsca 10. dostaje swoją szansę i jeszcze jedno życie. Spowoduje to, że nikt do końca nie będzie mógł czuć się bezpiecznie i nikt nie zakończy sezonu na miesiąc przed ostatnią kolejką, bo już nie ma matematycznych szans na 8. miejsce.

Nie ma się co obawiać dodatkowych terminów, ponieważ w koszykówce play-offy opóźniły się o jeden dzień, a dodały masę niespodziewanych emocji.

Najbardziej tajemniczy spadek formy JSW Jastrzębskiego Węgla w play-offach

Drugi raz w historii zespół wygrywający rundę zasadniczą kończy sezon bez medalu i trudno mi zrozumieć dlaczego.

Rozumiem dwa ważne czynniki. Puchar Polski i spadek formy po turnieju oraz kontuzja Kuby Popiwczaka, ale to nie może tłumaczyć wszystkiego. Runda zasadnicza to 30 meczów i 6 porażek. Faza play-off to 8 meczów, 5 porażek, z czego 4 u siebie w hali.

Nie mam pojęcia, jak i dlaczego w ostatnich meczach wszystko się posypało, a posypało się po pierwszym meczu z Lublinem. Nagle przeciwnik przestał się bać, nagle JSW nie wychodziło jak dotąd z każdych kłopotów, nagle w tryby wpadł piasek, nagle JSW straciło nieśmiertelność, a na sam koniec to nie JSW tylko Warszawa kontrolowała całą rywalizację.

Jestem ogromnie ciekawy, jak JSW i Zawiercie będą wyglądały w ten weekend podczas łódzkiego turnieju Final Four, bo jedna z tych drużyn może uratować sezon, a po tym, w jaki sposób ZAKSA wróciła do gry w finale Ligi Mistrzów po laniu w meczu o złoto PlusLigi, możemy się spodziewać wszystkiego.

Upadek z największym hukiem - Czarni Radom

Na chwilę obecną nie ma nikogo pracującego w klubie. Nie ma prezesa, nie ma Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Można pukać i dzwonić, ale nikogo nie ma w domu.

Jest jakiś cień szansy, są jakieś głosy na mieście, że może nie trzeba będzie rozpoczynać kolejny raz od 2. ligi, ale na dzisiaj nie ma żadnego zawodnika, nie ma trenera i nie ma kto budować klubu, więc jak mówił Maks w "Seksmisji": "Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę".

Najdziwniejsze zmiany na ławkach trenerskich

ŁKS, Developres, MKS Będzin.

Każda historia inna, każda przynosząca inne rezultaty, ale każda ciekawa. ŁKS przed samymi play-offami stawia na debiutanta, Developres wraca do trenera, z którym nie mógł wygrać złota, a Będzin wymienia trenera na asystenta.

Najcudowniejsze słowa podczas przerw meczowych

"Atejszon-warjejszon". Mimo tegorocznego wyniku Marcelo Mendez wielkim trenerem jest do tego fajnym i ciepłym facetem. Zapamiętam te jego "atejszon-warjejszon".

Największy postęp indywidualny - Mikołaj Sawicki

W Gdańsku stał na bocznej linii, zepchnięty na skraj boiska w przyjęciu przez Martineza z Perrym. Piękne życie dla skrzydłowego, więc byłem bardzo sceptyczny do współpracy z Leonem, a na sam koniec sezonu widziałem przyjmującego, który wręcz czeka na agresywne floty Zniszczoła, żeby zaatakować je palcami i ładną parabolą zagrać do Komendy. Widziałem skrzydłowego, który bawi się z blokiem, pewnego siebie siatkarskiego cwaniaczka, ale z kopytem w łapie.

Mocno z pewnością przeżył moment, kiedy dowiedział się, że jego miejsce zajmie Leon, ale sposób, w jaki wywalczył miejsce w szóstce, aby stać się najrówniejszym skrzydłowym całych play-offów, zasługuje na podziw.

Najciekawszy nowo poznany siatkarz - Dawid Siwczyk

Nigdy nie zamieniliśmy słowa, więc dla mnie był kompletną niewiadomą. W momencie, kiedy wywalczył sobie miejsce w szóstce AZS Olsztyn, zaprosiliśmy go do #7Strefy i mnie zwyczajnie zauroczył. Trochę oderwany, trochę inny, trochę zaskoczony tym, co się wokół niego dzieje. Na pytanie, czy coś się zmieniło w jego życiu, odpowiedział: "Pan ochroniarz, wpuszczający nas przed meczem na parking pod Uranię, w końcu mnie rozpoznał".

Największe odkrycie sezonu - Patryk Indra

Mieliśmy wielu zawodników z ligi francuskiej, ale nikt nie zrobił takiego wrażenia, jak Indra w swoim pierwszym sezonie w naszej lidze. Na mnie robi największe nie tylko to, w jaki sposób na swoich barkach wprowadził Częstochowę do play-offów, ale jego nieprawdopodobna wszechstronność. Na koniec sezonu miałem nawet wrażenie, że poprawił swój serwis, z którym chyba miał największy problem, bo resztę elementów siatkarskich ma fantastyczne. Atakuje, blokuje, broni.

Najlepsza odpowiedź na krytykę po słabym meczu - Komenda z Sasakiem w meczu #4

Dostali obaj po głowie po meczu #3 w Sosnowcu. Sasak 1 skończony atak na 10, a Komenda niedokładny i rozchwiany.

Co jest najlepszą odpowiedzią? Zagranie dobrego kolejnego meczu. Nawet nie tyle, co dobrego, ile wyśmienitego!

Sasak trzymał atak, zanim Sawicki z Leonem dołączyli, a Komenda dostał zasłużone MVP. To jest kolejny przykład pokory i sportowego charakteru, o którym pisałem wyżej. Po słabym występie nie wypłakuj się, nie załamuj. Tylko zagraj dobry mecz.

Największa awantura sędziowska

Zmiana Butryna i wykluczenie go do końca meczu Warszawa - Zawiercie. To poważnie mogło doprowadzić do dużych awantur i próby powtórzenia spotkania.

Pomimo tej sytuacji nie uważam jak część z Was, że poziom sędziowania jest niski, wręcz przeciwnie. Są lepsze mecze i gorsze. Tak jak zawodnik gra raz lepiej, raz gorzej. Tak jak trener, który się myli i tak jak eksperci, którzy czasem nie mają racji. Błędy to sport. Najważniejsze, żeby nie miały dużych konsekwencji.

Najlepszy środkowy - Aleks Grozdanov

Przed sezonem mogliśmy się zastanawiać, kto z trójki Huber-Kochanowski-Bieniek zdobędzie to "NAJ", a najlepszym zostaje Aleks Grozdanov. Niby niezłe CV, ale nie oszałamiające. Niby solidne liczby we Włoszech, ale nie topowe. Za to w Lublinie pokazał swoją najlepszą wersję.

Najlepszy zmiennik - Tobias Brand

Kolejne ciekawe zaskoczenie. Grał dobrze w Lublinie, ale nie jakoś szczególnie. Przyspawany do ławki Warszawy, okazuje się jej zbawieniem na koniec sezonu. Pewnie obecnie 3x więcej wart.

Największe problemy paszportowe - Zawiercie i Rzeszów

Bareja w genialnym filmie "Miś" dawno ten problem przepowiedział: "Paszport?! To był paszport!", ale Aleksandra Kozeł miała lepszą radę dla Ryszarda Ochódzkiego. "Słuchaj, ukradli tobie paszport. Ukradnij komuś i ty! Ja ukradnę".

Najbardziej spektakularne powstanie po nokaucie - Projekt Warszawa

Projekt jak Rocky Balboa w walce z Ivanem Drago leżący, wstający, znowu leżący, żeby w ostatniej rundzie znokautować przeciwnika. Brakowało tylko w tie-breaku przy 11-9 dla JSW tematu muzycznego z Rockiego, przy którym Weber idzie na zagrywkę.

***

Dziękuję wszystkim za ten sezon ligowy z Okiem Diabła. Pewnie kilka głupot napisałem, dodałem kilka nieśmiesznych żartów, kilku pochwaliłem, kilku zganiłem. Teraz czas na finał Ligi Mistrzów i reprezentację.

Największe "NAJ" idzie do całego sezonu. To był najlepszy sezon jakościowo, najlepszy sezon emocjonalnie, żeby zakończyć się najbardziej zaskakującymi rozstrzygnięciami. Pamiętajcie. To tylko sport. Piękny, emocjonujący, ale tylko sport.