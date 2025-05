Problemy w polskiej kadrze. Selekcjoner zdecydował o walkowerze

O sytuacji w polskiej kadrze poinformował Artur Gac z portalu Interia.pl. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych Tomasz Dylak przekazał dziennikarzowi wieści o walkowerze.

- Już w Cetniewie zaatakował nas wirus, tak zwana jelitówka, którego nabawiły się cztery dziewczyny, w tym Wiktoria Rogalińska, Natalia Kuczewska i Agata Kaczmarska. Baliśmy się, że to posunie się jeszcze dalej, na inne dziewczyny, na szczęście nie poszło tak daleko. Ale wiadomo, że dziewczyny są trochę osłabione - powiedział selekcjoner kadry żeńskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Znów ma cztery pasy! "Canelo" zwycięski w Rijadzie

Swój pojedynek odda bez walki Rogalińska, która zabłysnęła podczas zawodów w Brazylii w kwietniu. Polka okazała się wtedy najlepsza w kategorii do 54 kg, w finale rozbijając Amerykankę Yoseline Perez 5:0. W Warszawie niestety nie zobaczymy naszej reprezentantki.

- W przypadku Wiktorii trwało to tak długo, że musieliśmy ją wycofać. Nie przechodziło, już miała 52 kg na wadze i nie miała sił do treningu. Nie było sensu ją wystawiać, bo tak naprawdę nic wielkiego by nie pokazała, a jej występ odbyłby się na siłę. Dlatego będziemy zmuszeni oddać walkowera - dodał trener Dylak.

IM, Polsat Sport