Utalentowany siatkarz dorabia, malując postaci z kreskówek

22-letni obecnie atakujący lub przyjmujący był jednym z kluczowych zawodników Partizana Belgrad, który w sezonie 2022/2023 sięgnął po potrójną koronę (Superpuchar, mistrzostwo i Puchar Serbii). Mandić, który mógł przebierać w ofertach, zdecydował się jednak zadbać o edukację i - ku zdziwieniu wielu ekspertów - postanowił wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie naukę łączył z grą w lidze akademickiej i pracą.

- Po bardzo udanych dla nas rozgrywkach siedliśmy do rozmów z działaczami Partizana. Były zapewnienia, że klub chce zaistnieć w Europie, że pojawią się większe pieniądze i wzmocnienia składu, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Sytuacja mogła się tylko pogorszyć, bo inne kluby dokonywały transferów, więc o obronę potrójnej korony mogło być trudno, a o podbijaniu Europy tym bardziej nie było mowy. Poukładałem sobie wszystko w głowie i postanowiłem zdobyć wykształcenie - podkreślił Mandić w rozmowie z dziennikiem "Blic".

Młody Serb dostał pełne stypendium w Stanach Zjednoczonych, a karierę kontynuował w akademickich drużynach Uniwersytetu Hawajskiego, Missouri Baptist University i Sacred Heart University. Grę łączy z nauką i pracą.

- W USA jest mnóstwo możliwości zarobienia pieniędzy. Na początku dorabiałem do stypendium, prowadząc zajęcia sportowe. Później, przez znajomych, poznałem kilka osób, które chciały udekorować ściany w swoim domu. Na początku podchodziłem do tego sceptycznie, bałem się, że to, co namaluję, im się nie spodoba, ale pocieszyli mnie, mówiąc, że jeśli któraś ze stron nie będzie zadowolona z efektu, zawsze będzie można to poprawić. I w ten sposób zająłem się malowaniem. Były to głównie postaci z kreskówek Disneya, gwiazdy i ptaki, ale zdarzyło mi się raz zlecenie, bym w pokoju młodego fana koszykówki namalował Nikolę Jokicia - wspomina siatkarz.

Choć Aleksa Mandić gra "tylko" w lidze akademickiej, jego znakomita postawa sprawiła, że znalazł się on w szerokiej kadrze reprezentacji Serbii, przygotowującej się do meczów Ligi Narodów.