Wrócili na kort, żeby rozegrać... jeden punkt. "Pierwszy raz się z tym spotkałem"

"To dziwna sytuacja. Pierwsza raz spotkałem się z czymś takim. Kilka razy mieliśmy wracać na kort, a potem znowu zaczęło padać. Wyobrażałem sobie ten moment 100 tysięcy razy w ciągu tych godzin" - powiedział rozstawiony z numerem 8. Musetti po zwycięstwie nad Miedwiediewem (10.).

W ćwierćfinale rywalem Włocha będzie Niemiec Alexander Zverev (2.), który pokonał Francuza Arthura Filsa (13.) 7:6 (7-3), 6:1.

"Cieszę się, że podjąłem ryzyko, które się opłaciło. Oczywiście, że to był dziwny dzień. Odczuwałem tak wiele emocji, z którymi trudno było sobie poradzić. Zacząłem mecz zbyt pochopnie. Wiedziałem, że w przypadku gry z Daniiłem to nie jest właściwa decyzja. Po przerwie się rozluźniłem. Serwis wychodził mi bardzo dobrze i sądzę, że zagrałem świetny mecz. Dziękujemy publiczności i wszystkim, którzy zostali z nami do końca" - dodał Musetti.

Inny włoski tenisista, grający z jedynką Jannik Sinner w trzeciej rundzie wygrał z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo (17.) 7:6 (7-2), 6:3.

Dla lidera rankingu ATP turniej w Rzymie jest pierwszym po powrocie z dyskwalifikacji. W próbce Sinnera wykryto niewielką ilość clostebolu, środka zwiększającego wydolność. Włoch po zwycięstwie w wielkoszlemowym Australian Open pauzował przez ponad trzy miesiące.

