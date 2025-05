Zdobył złoto z Bogdanką i wraca do kraju. Gdzie dalej zagra gwiazda PlusLigi?

Grozdanow był jedną z czołowych postaci Bogdanki w minionym sezonie. Wystarczy powiedzieć, że w klasyfikacji najlepiej blokujących zajął drugie miejsce. Lepszy od niego okazał się jedynie Norbert Huber z Jastrzębskiego Węgla.

Sam zainteresowany podkreśla, że transfer do Lublina był dla niego jednym z ważniejszych momentów w karierze.

- Myślę, że zrobiłem duży krok w swojej karierze. Bardzo dużo rzeczy nauczyłem się w tym roku od Wilfredo Leona. To jest niesamowity gracz, ale też przede wszystkim wspaniały człowiek. On nauczył mnie mentalności sportowca i nie tylko. Bardzo cieszę się z tego, że mogłem z nim spędzić tak wiele czasu i zrobić wartościowy krok w swojej grze. Przyszedłem do PlusLigi z Włoch i mogę już stwierdzić, że poziom rywalizacji środowych bloku w Polsce jest znakomity, pewnie najlepszy na świecie. Cieszę się, że tak dobrze spisywałem się w bloku i byłem w czołówce rankingu środkowych - zaznaczył Grozdanow w rozmowie z PlusLigą.

Środkowy nie ma zbyt wiele czasu ani na odpoczynek, ani na świętowanie mistrzostwa Polski, ponieważ lada moment rozpocznie zgrupowanie z reprezentacją Bułgarii.

- Bardzo chciałbym zostać tu jak najdłużej i świętować ten wielki sukces, ale już za kilka dni mam się stawić na zgrupowanie kadry, więc jeśli tylko będzie to możliwe, to jak najszybciej pojadę do Bułgarii. Przez dziewięć miesięcy nie widziałem się z rodziną, bardzo stęskniłem się za bliskimi i przed wyjazdem na kadrę chciałbym jeszcze spędzić z nimi trochę czasu - powiedział.

Wielu kibiców zastanawia się, czy siatkarz zostanie w Bogdance na kolejny sezon.

- Poczekajmy na oficjalny komunikat ze strony klubu. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo dobrze się tutaj czuję i chciałbym zostać w tej drużynie na dłużej - zaznaczył Bułgar.

