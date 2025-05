Szok w Rzymie! Aryna Sabalenka odpadła z turnieju

Starcie Sabalenki z Zheng było ostatnim starciem ćwierćfinałowym turnieju w stolicy Włoch. Naturalną faworytką tego pojedynku wydawała się być Białorusinka, która przoduje w rankingu WTA, a rok temu w Rzymie zajęła drugie miejsce (po porażce w finale z Igą Świątek). Chinka natomiast w 2024 roku na etapie ćwierćfinału została pokonana przez Coco Gauff.

Początek meczu wyglądał obiecująco , ale Chinka dość gładko przełamała Sabalenkę już w piątym gemie. Od tamtego momentu rozpoczął jej marsz po zwycięstwo w premierowej odsłonie tego starcia. Zheng grała konsekwentnie i spokojnie, w przeciwieństwie do swojej rywalki, która często nie kryła frustracji po nieudanym zagraniu. Ósma tenisistka światowego notowania wykorzystała atut własnego serwisu w końcówce i zakończyła pierwszą partię, ustalając wynik na 6:4.

Drugiego seta Zheng rozpoczęła od mocnego uderzenia, wygrywając pierwszy serwis 26-latki z Mińska. Po chwili było już 2:0. Sabalenka wzięła się do odrabiania strat, ale rywalka była bardzo mocna. Bardzo ważny okazał się siódmy gem, w którym liderka rankingu walczyła wręcz "o życie". Aż czterokrotnie znalazła się pod ścianą, ale ostatecznie doprowadziła do stanu 4:3. Nie pomogło jej to jednak na długo. Chinka nie dała się zdominować i wygrała cały mecz w dwóch setach.



W półfinale Zheng zmierzy się z Coco Gauff, która bez straty seta wygrała z Mirrą Andriejewą.

Sabalenka - Zheng. Kto wygrał? Wynik meczu

Qinwen Zheng - Aryna Sabalenka 6:4, 6:3