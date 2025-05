Gwiazdor Perugii przemówił przed Final Four LM. "To będzie kluczowe"

Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższy weekend do Łodzi zjadą najlepsze drużyny Europy. Jedną z gwiazd turnieju finałowego będzie atakujący Sir Sicoma Monini Perugia, Oleh Płotnycki. Przyjmujący wskazał, co według niego będzie decydujące w walce o końcowy triumf.