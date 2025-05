Kamil Semeniuk stanie na ślubnym kobiercu! "O żadnych wakacjach nawet nie myślę"

Sir Sicoma Monini Perugia zakończyła zmagania ligi włoskiej na trzecim miejscu. Teraz przed drużyną kolejne ważne wyzwanie - Final Four Ligi Mistrzów. Turniej w Łodzi rozpocznie się już w piątek i tego właśnie dnia Włosi zmierzą się z Halkbankiem Ankara w półfinale.

- Tutaj zawsze cel jest jeden: zwycięstwo. To dotyczy każdego aspektu - rozgrywek krajowych i Ligi Mistrzów. Cel od samego początku był jasny: zdobycie trofeum. Oczywiście jako zawodnicy jesteśmy świadomi tego, co nas czeka, zwłaszcza w Final Four - powiedział Semeniuk w rozmowie z serwisem Interia Sport.



Gdyby Perugii udało się pokonać turecki Halkbank, o tytuł zagrałaby z Aluronem CMC Wartą Zawiercie lub JSW Jastrzębskim Węglem. Wielki finał zaplanowano na niedzielę na godzinę 20:30.



Niezależnie od tego, co wydarzy się na łodzkim boisku, Semeniuka czeka wyjątkowa przerwa pomiędzy rozgrywkami klubowymi i reprezentacyjnymi. W jej trakcie weźmie bowiem ślub z wybranką swojego serca.



- Najpierw muszę dokończyć grę w klubie, wrócić z drużyną do Perugii i zamknąć oficjalnie sezon. Czekamy jeszcze na dzień, w którym będzie uroczysta, końcowa kolacja, bo taka jest tutaj tradycja. Później będę się starać jak najszybciej przylecieć do Polski. Ale o żadnych wakacjach typu Malediwy czy Egipt nawet nie myślę, bo tego lata mam ślub i wesele. Temu będę się w stu procentach poświęcać przez te 10 dni, bo później już tylko telefonicznie będę mógł pomóc mojej przyszłej żonie - tłumaczył Semeniuk na łamach Interii Sport.



Narzeczoną siatkarza jest Katarzyna Dybciak. Para poznała się w czasach, gdy Semeniuk występował w juniorskiej drużynie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Po raz pierwszy spotkali się w autobusie, a kobieta od razu wpadła sportowcowi w oko. Postanowił odnaleźć jej profil w mediach społecznościowych i wysłać wiadomość.



W 2022 roku zakochani zaręczyli się. Pierwotnie planowali organizację ślubu na 2024 rok, ale ostatecznie zdecydowali się przełożyć uroczystość ze względu na igrzyska olimpijskie.