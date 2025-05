Mistrz zwakował pas! UFC ogłasza wielkie walki

Organizacja UFC ogłosiła hitowe starcia podczas zbliżających się wydarzeń. Na czerwcowej gali UFC 317 Charles Oliveira (35-10, 10 KO, 21 SUB) i Ilia Topuria (16-0, 6 KO, 8 SUB) zawalczą o pas kategorii lekkiej. W sierpniu czeka nas natomiast starcie na szczycie dywizji średniej pomiędzy Dricussem Du Plessisem (23-2, 9 KO, 11 SUB) a Khamzatem Chimaevem (14-0, 6 KO, 6 SUB).