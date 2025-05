Panthers Wrocław rozpoczynają nowy sezon ELF.

Nowy sezon, nowa siła Panthers

Zespół z Wrocławia ma za sobą intensywne przygotowania. W przerwie między sezonami klub nie tylko zatrzymał kluczowych, doświadczonych polskich graczy, ale i znacząco wzmocnił skład – zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Amerykański rozgrywający DJ Irons (University of Akron, NCAA D1) poprowadzi grę Panthers, wspierany przez utalentowanych wide receiverów: Darrella Stewarda (Stuttgart Surge) oraz Otto Erica Ottendera (University of Massachusetts). Linia ofensywna zyskała solidne filary w postaci Lukasa Majera i Ezzata Elnagmiego, a na pozycji tight enda zagra Robin Merjenburgh.

Defensywa również przeszła znaczącą przemianę. Do Panthers wraca Karlis Brauns (Frankfurt Galaxy), a dołączyli do niego m.in. Laurynas Orlovicius, Jordan Scalan i Milos Ilić. W zespole pozostają filary defensywy – A.J. Wentland, najlepszy powalający gracz w całej lidze, oraz Deyvan Burrell, uznany za najlepszego gracza zespołów specjalnych ELF. Trzon drużyny tworzą również doświadczeni Polacy: Dawid Brzozowski – jeden z najlepszych running backów w Europie, Krzysztof Wis i niezawodny Rafał Rogaczewski.

– Dla mnie przygotowania minęły podobnie do poprzednich lat. Pracowałem nad formą, by drużyna mogła na mnie liczyć w każdej akcji. Mamy nowy sztab, nowych zawodników, ale jedno się nie zmienia – nasz cel to mistrzostwo – podkreśla Rafał Rogaczewski.

Warto dodać, że w tym sezonie ELF wprowadziła istotną zmianę – zawodnicy z krajów takich jak Łotwa, Litwa, Estonia czy Ukraina zaliczają się jako homegrown players i nie są już wliczani do limitu graczy importowanych, co daje zespołom – w tym Panthers – nowe możliwości budowania silnych, wielokulturowych drużyn.

– Skupiamy się na najbliższym przeciwniku, tydzień po tygodniu. Celem w każdym sezonie jest faza play-off, a potem walka o mistrzostwo. Jesteśmy gotowi i pokażemy to już w najbliższą sobotę – mówi A.J. Wentland.

Enthroners groźniejsi niż kiedykolwiek

Choć Panthers wygrali wszystkie cztery dotychczasowe mecze z Enthroners, tym razem czeka ich zupełnie nowe wyzwanie. Drużyna z Szekesfehervaru – założona w 2007 roku, dwukrotny mistrz Węgier – wchodzi w swój trzeci sezon w ELF z nową energią. Po trudnym początku w lidze (zaledwie 5 zwycięstw w 24 meczach), przeszli poważną przebudowę.

Nowym liderem ofensywy jest Brock Domann – były rozgrywający Dresden Monarchs, który w ubiegłym sezonie, w 13. rozegranych meczach, zdobył niemal 3000 jardów i 24 przyłożenia. Na skrzydle zagra Rashad Still – mistrz ligi meksykańskiej LFA z imponującymi warunkami fizycznymi i świetną skutecznością.

Ale największą siłą Enthroners może być ich defensywa. Do zespołu dołączyli m.in. Vincent Buffet (Paris Musketeers), Michael Badejo, Aleksi Olavuo i Emmit Gooden – były zawodnik Tennessee Volunteers i gwiazda serialu Netflixa „Last Chance U”. W formacji secondary zagrają Aleksandar Borkovic (108 tackle’ów w ELF 2024) oraz legenda europejskich boisk – Goran Zec, który wraca na boisko po rocznej przerwie. Zec przez dwa sezony bronił barw... Panthers Wrocław.

– Enthroners to świetna organizacja z nowym sztabem i dużym potencjałem. Wiemy, że do Wrocławia przyjedzie wymagający przeciwnik. Jesteśmy bardzo podekscytowani i nie możemy się doczekać, aby wyjść na nasz pierwszy test sezonu i pokazać, kim jesteśmy. – dodaje A.J. Wentland.

Sportowe emocje i atrakcje dla fanów

Inauguracyjny mecz sezonu to nie tylko rywalizacja na boisku, ale także futbolowe święto dla całych rodzin. Już od godz. 15:00 wokół Stadionu Olimpijskiego działać będzie strefa atrakcji: food trucki, muzyka, animacje, konkursy i spotkania z maskotkami drużyny. To świetna okazja, by poczuć atmosferę ELF z bliska.

Warto przypomnieć – Panthers Wrocław nigdy nie przegrali meczu otwarcia sezonu w European League of Football. Początek spotkania o godz. 18:00.

Informacja prasowa