Polska wicemistrzyni olimpijska wraca do gry! Będą kolejne medale?

W tej konkurencji Zwolińska będzie bronić tytułu mistrzowskiego. Przed rokiem w Lublanie (Tacen) wywalczyła ponadto srebrny medal w rozgrywanym po raz pierwszy w ME kayak crossie.

- To prawda, bardzo lubię mistrzostwa Europy i ogólnie początek sezonu. Mam wtedy dużo siły, dużo zapału do startów. To będzie dla mnie wymagająca impreza, bo startuję w trzech konkurencjach, czyli K-1, C-1 i kayak crossie. Muszę dobrze rozłożyć siły, ale jestem zadowolona z przygotowań i przyzwyczajona do takiej intensywności – powiedziała Zwolińska, cytowana w komunikacie Polskiego Związku Kajakowego.

- Jesteśmy tutaj już od kilku dni, jest sporo znajomych twarzy, między innymi z igrzysk i czekam już na same starty. Co do trasy, to poznamy ją dopiero przed samymi zawodami, ale liczę, że będzie dla mnie równie dobra, co podczas ubiegłorocznej imprezy w Paryżu - dodała.

Oprócz Zwolińskiej do Francji pojechali: Dominika Brzeska, Hanna Danek, Aleksandra Góra, Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela, Jakub Brzeziński, Kacper Sztuba, Michał Wiercioch, Szymon Nowobilski, Tadeusz Kuchno i Michał Pasiut.

W konkurencji K1 mężczyzn liderem kadry jest Mateusz Polaczyk, mistrz Europy z 2017 roku również z Lublany.

Mistrzostwa rozpoczną się w czwartek od rywalizacji drużynowej. W piątek kwalifikacje w K1 i C1, a półfinały i finały w sobotę. Na niedzielę zaplanowano zawody w kayak crossie.

KP, PAP