Przyznali dzikie karty na French Open. Na liście dawny wielkoszlemowy mistrz

French Open należy do czterech turniejów wielkoszlemowych. Prawo gry w drabince głównej otrzymuje się na podstawie pozycji w rankingach ATP lub WTA. Niżej rozstawieni zawodnicy i zawodniczki startują natomiast w kwalifikacjach.

Istnieje też jednak inna droga do udziału w zawodach. To tak zwane dzikie karty, które organizatorzy przyznają wedle uznania. Zazwyczaj spora część z nich trafia do reprezentantów gospodarzy, czyli w tym przypadku do Francuzów.



I tak też faktycznie jest, choć na opublikowanej właśnie liście nie brakuje również przedstawicieli innych nacji. Najgłośniejszym bodaj nazwiskiem jest Stan Wawrinka. Doświadczony Szwajcar w przeszłości triumfował w Paryżu, a także w Melbourne i Nowym Jorku. Spośród wielkich szlemów brakuje mu tylko Wimbledonu.

French Open. Kto otrzymał dzikie karty?

Panie:

– Destanee Aiava (Australia)

– Lois Boisson (Francja)

– Elsa Jacquemot (Francja)

– Leolia Jeanjean (Francja)

– Iva Jovic (USA)

– Chloe Paquet (Francja)

– Diane Parry (Francja)

– Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (Francja)

Panowie:

– Terence Atmane (Francja)

– Arthur Cazaux (Francja)

– Richard Gasquet (Francja)

– Pierre-Hugues Herbert (Francja)

– Emilio Nava (USA)

– Valentin Royer (Francja)

– Tristan Schoolkate (Australia)

– Stan Wawrinka (Szwajcaria)



French Open rozpocznie się 25 maja i potrwa do 8 czerwca.