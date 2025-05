Świetna druga połowa gospodarzy w ORLEN Basket Lidze

Divine Myles sprawiał, że początek spotkania był bardzo wyrównany. Później inicjatywę przejęli gospodarze, którzy po rzutach Kamila Łączyńskiego i Michała Michalaka byli lepsi o siedem punktów. Nie robiło to wrażenia na przyjezdnych - dzięki akcjom Ertela i Mylesa przegrywali ponownie zaledwie punktem. Do remisu doprowadzał Viktor Gaddefors. Po wsadzie DJ Funderburka po 10 minutach było jednak 22:20. W drugiej kwarcie Anwil szybko był lepszy o siedem punktów, ale znowu - tylko na chwilę. Torunianie utrzymywali się blisko, bo mogli liczyć m. in. na Ertela i Gaddeforsa. Po późniejszej trójce Mylesa wychodzili na prowadzenie! Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:35.

Po przerwie zespół trenera Selcuka Ernaka postawił na rzuty Kamila Łączyńskiego, dzięki czemu przejął inicjatywę. Po późniejszej akcji Justina Turnera prowadził siedmioma punktami. Mimo prób Michaela Ertela i Grzegorza Kamińskiego Arriva Polski Cukier miał teraz problem, aby dotrzymać kroku rywalom. Ostatecznie po rzucie Ryana Taylora po 30 minutach było 61:51. W kolejnej kwarcie przewaga gospodarzy szybko wzrosła nawet do 15 punktów dzięki trafieniu Michała Michalaka. Torunianie już nie potrafili wrócić do meczu. Kolejne zagrania Deane’a Williamsa i DJ Funderburka pozwalały gospodarzom kontrolować wydarzenia na parkiecie. Ostatecznie Anwil zwyciężył 86:69 i prowadzi 1-0 w ćwierćfinale.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Michał Michalak z 20 punktami i 5 zbiórkami. Divine Myles zdobył dla gości 18 punktów i 7 zbiórek.

Anwil Włocławek - Arriva Polski Cukier Toruń 86:69 (22:20, 12:15, 27:16, 25:18)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 1-0 dla Anwilu.

Anwil Włocławek: Michał Michalak 20, Kamil Łączyński 13, Ryan Taylor 12, Justin Turner 10, Luke Petrasek 9, DJ Fundenburk 8, Luke Nelson 5, Deane Williams 5, Nick Ongenda 4, Karol Gruszecki 0.

Arriva Polski Cukier Toruń: Divine Myles 18, Grzegorz Kamiński 11, Michael Ertel 11, Barret Benson 10, Viktor Gaddefors 8, Malik Abu 6, Dominik Wilczek 3, Hubert Lipiński 2, Bartosz Diduszko 0, Ignacy Grochowski 0, Paweł Sowiński 0.

plk.pl