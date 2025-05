We Francji mają dość dominacji PSG! Zapowiada się rewolucja w rozgrywkach! Będzie jak... w PlusLidze?

Dominacja PSG w lidze francuskiej nie podlega dyskusji. Wystarczy powiedzieć, że hegemon ze stolicy od 2012 roku sięgnął po 11 tytułów! W tym okresie tylko AS Monaco (2017) oraz OSC Lille (2021) potrafiło przerwać passę giganta z Parc des Princes.

Być może nikomu nie przeszkadzałby taki scenariusz, gdyby nie fakt, że PSG na ogół bardzo szybko zapewnia sobie mistrzowską koronę. W tym sezonie podopieczni Luisa Enriqueza przypieczętowali tytuł już 5 kwietnia (!). We Francji wielu kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy narzeka na brak emocji i z zazdrością spogląda na inne czołowe ligi w Europie - bo nawet w Niemczech, gdzie od lat dominuje Bayern Monachium, zdarzają się sezony, że walka o prymat w kraju trwa do ostatniej kolejki. W Anglii ostatnie lata to rządy Manchesteru City, ale akurat w tym roku przerwane przez Liverpool. Pod tym względem najciekawiej jest w Hiszpanii i we Włoszech.

W przypadku francuskiej Ligue 1, w ostatnim ćwierćwieczu po mistrzostwo sięgało tylko osiem klubów. W 2001 roku tytuł zdobyli piłkarze Nantes. Kolejnych siedem sezonów to dominacja Olympique Lyon. Najbardziej interesująco było w latach 2008-2012, kiedy co roku rozgrywki wygrywał inny zespół - Bordeaux, Olympique Marsylia, OSC Lille i Montpellier. A potem nastała era PSG, która trwa do dzisiaj.

We Francji chcą w końcu skończyć z dominatorami. Pojawił się pomysł, opublikowany przez "L'Equipe", wedle którego po 34 kolejkach, rozegrano by fazę play-off z udziałem czterech najlepszych drużyn. W nich doszłoby do dwóch półfinałów, a następnie wielkiego finału - nie wiadomo, czy w formie dwumeczu lub jednego spotkania. Czegoś takiego nie ma w żadnej innej czołowej lidze piłkarskiej na Starym Kontynencie, ale za to jest czymś powszechnym w innych dyscyplinach, takich jak siatkówka.

Pomysł oczywiście wydaje się być bardzo kontrowersyjny, zwłaszcza z perspektywy PSG, które w tym sezonie po 33 kolejkach ma aż 19 punktów przewagi nad drugim Olympique Marsylia. Wedle wspomnianego powyżej pomysłu, nie miałoby to jednak żadnego znaczenia, a walka o tytuł byłaby sprowadzona w zasadzie do pojedynczych spotkań.

Coś takiego z pewnością pozytywnie wpłynie na zainteresowanie kibiców i emocje, które będą trwać do samego końca. Pojawią się jednak krytyczne głosy ze względu na europejskie puchary. Obecnie PSG, pewne swego na krajowym podwórku, może spokojnie szykować się na finał Ligi Mistrzów. A Francja na triumf w tych rozgrywkach czeka jeszcze dłużej, aniżeli trwa monopol na wygranie Ligue 1...

