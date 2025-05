Widzew ma nowego napastnika. Podebrał go ligowemu konkurentowi

25-letni napastnik przejdzie do Widzewa na zasadzie wolnego transferu – poinformował w środę klub z Łodzi.

ZOBACZ TAKŻE: Wiem, że za dużo nie wiem. Legia transparentna, ale co z trenerem?

Bergier w GKS spędził ponad dwa lata. W kończącym się sezonie ekstraklasy jest najskuteczniejszym piłkarzem katowickiej drużyny. W 22 meczach strzelił dziewięć goli i zanotował dwie asysty. W poprzednim sezonie, zdobywając 13 bramek w rozgrywkach 1. ligi, miał duży wkład w awans GKS do ekstraklasy. Wcześniej był związany ze Śląskiem Wrocław, którego jest wychowankiem. Występował też w barwach Stali Mielec i Wigier Suwałki.

- Cieszę się, że to właśnie Sebastian jest pierwszym piłkarzem, którego sprowadziłem do Widzewa. To zawodnik, który dobrze odnajduje się w polu karnym i umie czytać grę. Nie jest typem egzekutora, raczej napastnikiem pracującym dla zespołu w ofensywie, gdzie stwarza sytuacje sobie i kolegom, jak również w defensywie. Do jego atutów należy zaliczyć również dużą szybkość, zwinność oraz umiejętność wygrywania pojedynków indywidualnych - powiedział dyrektor sportowy łódzkiego klubu Mindaugas Nikolicius.

Bergier podpisał z Widzewem trzyletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok.

JŻ, PAP