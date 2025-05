Zwieńczenie siatkarskiego sezonu! Wielkie święto już niedługo

W marcu tego roku siatkarscy kibice z Polski otrzymali wiadomość, na którą czekali od dłuższego czasu. To właśnie wtedy ogłoszono, że turniej finałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów odbędzie się w naszym kraju, a konkretnie - w Łodzi.

- Dziękujemy za zaufanie prezydentowi CEV. Negocjacje nie były łatwe, ale najważniejsze, że zakończyły się sukcesem. Dzisiaj śmiało możemy ogłosić, że Final Four Ligi Mistrzów odbędzie się w Polsce - mówił wtedy Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Teraz jesteśmy już na ostatniej prostej do wielkiego siatkarskiego święta. Najlepsze kluby ze Starego Kontynentu zawalczą o prestiżowe trofeum w dniach 16-18 maja. Już wiemy, że do ostatniego meczu turnieju awansuje jedna polska drużyna. W półfinale zmierzą się bowiem Aluron CMC Warta Zawiercie i JSW Jastrzębski Węgiel. W drugim meczu o finał powalczą natomiast Sir Sicoma Monini Perugia i Halkbank Ankara.

Przy okazji nadchodzącego Final Four warto przypomnieć najlepsze akcje tego sezonu Ligi Mistrzów.

Chyba nic nie wzbudza większych emocji wśród siatkarskich kibiców jak asy serwisowe. Zobaczcie, jak w sezonie 2024/2025 w polu zagrywki prezentowali się zawodnicy najlepszych europejskich klubów.

Asy serwisowe na pewno wzbudzają ogromne emocje, ale jest jeszcze coś, co często wywołuje eksplozje radości na trybunach. Chodzi oczywiście o skuteczne bloki. To także ten element rywalizacji sprawia, że pod siatką dochodzi do spięć.

Nie samymi asami i blokami kibic żyje. Chociaż fani podczas pojedynczego meczu oglądają dziesiątki ataków, to nadal mogą one wywoływać wrzawę na trybunach.

Final Four LM siatkarzy. Kto zagra?

Awans do półfinałów uzyskały dwa zespoły polskie zespoły, jeden turecki i jeden włoski. Są to Aluron CMC Warta Zawiercie (zwycięstwo w dwumeczu z LVG Luneburg) oraz Jastrzębski Węgiel (zwycięstwo w dwumeczu z Olympiakosem Pireus).

Kiedy Final Four LM? O której godzinie? Terminarz Final Four LM w Łodzi:

Półfinały:

16 maja 2025, piątek, godzina 20:00: Sir Sicoma Monini Perugia - Halkbank Ankara

17 maja 2025, sobota, godzina 14:45: JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie

Mecze o medale:

18 maja 2025, niedziela, godzina 17:00. Mecz o brązowy medal

18 maja 2025, niedziela, godzina 20:30. Mecz o złoty medal



Transmisje z Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

