Mendlewski i Skrzek zmierzyli się ze sobą po raz pierwszy w marcu 2021 roku podczas gali Babilon MMA 20. Wtedy górą był zawodnik z Murowanej Gośliny, który poddał rywala. Po tym triumfie Mendlewski wygrał jeszcze z Mateuszem Makarowskim i zmienił kategorię na piórkową. W niej pokonał Huberta Lottę, a następnie przegrał w walce o pas z Piotrem Kacprzakiem. Później wrócił do wagi lekkiej, gdzie zwyciężył z Kamilem Krzewiną i w kolejnym pojedynku odebrał pas Makarowskiemu. Ostatnią walkę stoczył w grudniu 2024 roku, kiedy to rozbił Filipa Lamparskiego.

Skrzek miał świetny początek kariery i szybko zdobył pas organizacji TFL. Fatalną serię rozpoczęła porażka właśnie z Mendlewskim. Później przyszły porażki z Lamparskim, Makarowskim, No Contest z Gracjanem Wyroślakiem oraz przegrana z Szymonem Karolczykiem. Zawodnikowi z Radomia udało się jednak wrócić na odpowiednie tory. Zwycięstwa z Konradem Furmankiem, Leandro Barbosą oraz Saidem-Magomedem Abdulkadyrovem zapewniły Skrzekowi szansę mistrzowską.

W co main evencie czeka nas eliminator do walki mistrzowskiej w dywizji średniej. Derby Poznania, w których Szymon Herrmann (Ankos) zmierzy się z Mariuszem Krzeszowskim (Czerwony Smok). Zwycięzca zapewni sobie starcie mistrzowskie z panującym czempionem Adrianem Błeszyńskim. W karcie walk także pojedynek byłego mistrza dywizji piórkowej Szymona Rakowicza czy też niezwykle utalentowanego Yehora Oliynyka.

Karta walk Babilon MMA 52 w Nowym Targu:

Walki zawodowe:

MMA / 5x5 min / 70 kg: Krzysztof Mendlewski (8-3) vs Marcin Skrzek (9-5) - o pas kategorii lekkiej

MMA / 3x5 min / 84 kg: Szymon Herrmann (4-0) vs Mariusz Krzeszowski (4-1)

MMA / 3x5 min / 66 kg: Szymon Rakowicz (6-3) vs Gabriel Gilthon (5-3)

MMA / 3x5 min / 93 kg: Yehor Oliynyk (2-0) vs Ian Kuchler (1-0)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Kamil Woźny (2-0) vs Sebastian Szweda (4-6)

K1 / 3x3 min / 79 kg: Jacek Kubasiak (1-0) vs Adam Wójtowicz (3-0)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Krzysztof Pitoń (1-1) vs Damian Greń (debiut)

MMA / 3x5 min / 70 kg: Hubert Iracki (debiut) vs Michał Bergman (1-2)

Walki semi-pro:

MMA / 3x3 min / 70 kg: Maks Karkula vs Olgierd Kozielski

MMA / 3x3 min / 56 kg: Daria Brzozowska vs Małgorzata Popowicz

Transmisja gali Babilon MMA 52 w sobotę od godziny 19.00 w Polsacie Sport Fight oraz od 20.00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie od 19.00 na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport