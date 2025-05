Mecz Perugia - Halkbank będzie inauguracją turnieju finałowego Ligi Mistrzów, rozgrywanego w łódzkiej Atlas Arenie. W drugim, "polskim" półfinale zmierzą się siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla i Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Siatkarze z Turcji to pogromcy PGE Projektu Warszawa. W ćwierćfinale dopiero złoty set przesądził o tym, że to oni, a nie warszawianie, zdobyli przepustki do najlepszej czwórki.

Perugia, której barw broni Kamil Semeniuk, to czołowa ekipa włoskiej Serie A. W półfinale okazała się lepsza od zespołu Monzy. Oba mecze wygrała w czterech setach.

Warto wspomnieć, że zarówno włoski, jak i turecki zespół, mają sobie coś do udowodnienia. Perugia zdobyła brązowy medal SuperLegi, choć była dosłownie o krok od awansu do wielkiego finału i walki o Scudetto. Z kolei Halkbank zakończył rozgrywki Efeler Ligi na ósmym miejscu.

Transmisja półfinału Sir Sicoma Monini Perugia - Halkbank Ankara w piątek w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:30. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 18:30.