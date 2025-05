Finał Ligi Mistrzów siatkarzy. Jak było przed rokiem?

W tym sezonie znowu może dojść do polsko-włoskiej konfrontacji w finale Champions League, ponieważ w drugim półfinale Sir Safety Perugia zmierzy się z tureckim Halkbankiem Ankara. To właśnie Halkbank jest ostatnim zespołem z tego kraju, który grał w finale Ligi Mistrzów siatkarzy, a było to ponad dekadę temu - w sezonie 2013/2014. Wówczas gigant ze stolicy uległ rosyjskiemu Biełogorje Biełgorod. Trzecie miejsce zajęli wówczas jastrzębianie.

Warto podkreślić, że turniej finałowy Ligi Mistrzów w formule Final Four wraca po kilku latach przerwy. W ostatnich sezonach rozgrywano tzw. Superfinały, wedle których o Puchar Europy rywalizowały najlepsze zespoły żeńskie i męskie - rzecz jasna osobno.

Teraz wracamy do sprawdzonej formuły, a gospodarzem turnieju jest Łódź. Ostatni raz Polska gościła najlepsze kluby Starego Kontynentu w tych rozgrywkach w sezonie 2015/2016 w Krakowie, kiedy triumfował Zenit Kazań z Wilfredo Leonem w składzie. Gospodarzem była Asseco Resovia Rzeszów, która zajęła czwarte miejsce.

Od 2021 roku polskie zespoły regularnie meldują się w ścisłym finale Champions League. Najpierw awansowała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która pokonała Trentino i był to początek kapitalnej passy klubu z Opolszczyzny. Rok później znowu obie ekipy spotkały się w finale i znowu lepsza okazała się ZAKSA. Z kolei w 2023 roku doszło do historycznego polsko-polskiego starcia o Puchar Europy. W nim kędzierzynianie skompletowali hat-tricka, pokonując Jastrzębski Węgiel.

Ekipa ze Śląska drugi raz z rzędu awansowała do finału w poprzednim sezonie, ale znowu musiała uznać wyższość rywala - Trentino, które odzyskało Puchar Europy po 13 latach przerwy. Decydujący mecz rozegrano w tureckiej Antalyi. Włosi wygrali pewnie 25:20, 25:22, 25:21.

W tym sezonie Jastrzębski Węgiel walczy o trzeci z rzędu finał Ligi Mistrzów, ale w przeciwieństwie do ZAKSY - pierwszy wygrany. Najpierw musi jednak pokonać w półfinale Wartę Zawiercie, dla której to absolutny debiut na tym etapie europejskich rozgrywek. Oba kluby mogą czuć się podrażnione po minionym sezonie w PlusLidze, w której musiały wyższość Bogdanki LUK Lublin - odpowiednio w półfinale i finale.

Transmisje spotkań turnieju Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy 2025 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, a niedzielne mecze o medale również w Polsacie.

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2025 - terminarz i plan transmisji:

2025-05-16: Sir Sicoma Monini Perugia – Halkbank Ankara (piątek, godzina 19.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-17: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-18: mecz o 3. miejsce (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-05-18: FINAŁ (niedziela, godzina 20.05; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat).

Polsat Sport