Industria skończyła rundę zasadniczą na drugim miejscu z 75 punktami na koncie. Tyle samo miał również lider - ORLEN Wisła Płock. Z kolei Ostrovia uplasowała się na trzeciej lokacie z 54 "oczkami".

ZOBACZ TAKŻE: Z polskiej ligi do Barcelony! Hitowy transfer oficjalnie ogłoszony

W ćwierćfinałowych starciach z Corotop Gwardią Opole kielczanie nie pozostawili rywalowi złudzeń i pewnie wygrali u siebie 44:20 i 40:24 na wyjeździe.

Z kolei do rozstrzygnięcia ćwierćfinału z udziałem Ostrovii potrzebny był trzeci mecz. Wszystkie starcia były wyjątkowo wyrównane. Pierwsze z nich zakończyło się zwycięstwem ostrowian 32:31. W rewanżu 31:30 triumfowało Wybrzeże Gdańsk, żeby w trzecim starciu przegrać 27:29.

To dopiero trzeci sezon dla ekipy z Ostrowa, a już była w stanie awansować do najlepszej "czwórki". To z pewnością zasługa Kima Rasmussena, który w grudniu 2023 roku przejął zespół, ale także świetnej formy szczypiornistów z drugim najlepszym strzelcem ORLEN Superligi. Kamil Adamski trafiał już 195-krotnie.

Ostrovię z pewnością czeka jednak trudne zadanie w postaci walki z 20-krotnym mistrzem Polski. Kielczanie wygrali sześć ostatnich starć i to oni będą faworytem w tym starciu. Czy piłkarze ręczni z Ostrowa Wielkopolskiego zaskoczą i sprawią niespodziankę?

Transmisja TV i stream online meczu Industria Kielce - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Początek o godz. 20:30.