Nowy trener w Warszawie! Ma zaledwie 32 lata

Szkoleniowiec pochodzący z Triestu, mimo młodego wieku, ma 10-letnie doświadczenie. Pracował głównie jako trener-asystent, m.in. w Pallacanestro Trieste, zaś ostatnie dwa w Openjobmetis Varese. Drużyna zajęła 12. lokatę w sezonie zasadniczym i nie zakwalifikowała się do rozpoczynających się 17 maja meczów play-off (ćwierćfinałów). Legovich był również asystentem w kadrze młodzieżowej Włoch.

ZOBACZ TAKŻE: Faza play-off ORLEN Basket Ligi. Terminarz i plan transmisji ćwierćfinałów

Szablowski pracował w Warszawie przez cztery ostatnie lata - w 2022 roku wywalczył awans do 1. ligi, a w 2023 do Orlen Basket Ligi. Zespół uplasował się na 10. pozycji. W tym sezonie w pierwszym meczu play-in, dającym szanse na udział w play-off, Dziki przegrały w sobotę w Toruniu z Arriva Polski Cukier 82:86. Torunianie pokonali następnie Śląsk Wrocław i rywalizują z Anwilem Włocławek w 1/4 finału.

W rozgrywkach Ligi Północnoeuropejskiej (ENBL) natomiast, w której Dziki debiutowały w tej kampanii, ekipa Szablowskiego weszła do fazy play-off, pokonała w ćwierćfinale niemiecki Bamberg i zajęła w turnieju Final Four w Bratysławie trzecie miejsce, co było niespodzianką.

JC, PAP