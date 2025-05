Tomasz Fornal zaskoczył przed Final Four LM. "Są inni faworyci"

W dniach 16-18 maja w Atlas Arenie w Łodzi zostanie rozegrany turniej Final Four Ligi Mistrzów. O najcenniejsze klubowe trofeum w Europie powalczą dwa kluby z Polski - JSW Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie oraz po jednym z Turcji - Halkbank Ankara i Włoch - Sir Sicoma Monini Perugia.

W pierwszym półfinale zawalczą obie ekipy z Polski, a w drugim - siatkarze Halkbanku i Perugii.

Przypomnijmy, że obie polskie ekipy mają sobie coś do udowodnienia. Jastrzębianie zakończyli sezon PlusLigi na czwartym miejscu, a siatkarze prowadzeni przez Michała Winiarskiego na drugim. Ich gra pozostawiała jednak wiele do życzenia. Przed "polską" walką wypowiedział się jeden z największych gwiazdorów JSW Jastrzębskiego Węgla i jego lider, Tomasz Fornal.

- Staraliśmy się szybko o tym zapomnieć. Zdajemy sobie sprawę, że półfinały i finały nie poszły po naszej myśli. Nie graliśmy rewelacyjnej siatkówki i nie wyglądało to fascynująco. Siatkówka ma to do siebie, że każdy set, turniej, mecz to osobna historia. Najważniejsze jest to, co jest tu i teraz. Trzeba zapomnieć o tym, co działo się w fazie play-off i ze świeżą głową podejść do tego, co czeka nas w Łodzi - wyjaśnił przyjmujący w rozmowie z Polsatem Sport.

Występy w Final Four Ligi Mistrzów będą dla Fornala ostatnimi w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla. Wiadomo więc, że będzie chciał zakończyć swoją przygodę z polskimi boiskami "z przytupem".

- Motywacja jest zawsze taka sama, tylko czasami finał się wygrywa, a czasem przegrywa. Chcielibyśmy zakończyć ten sezon pozytywnym akcentem i zrobimy wszystko, by tak się stało. (...) Zrobimy wszystko, by wygrać ten turniej, ale wydaje mi się, że są inni faworyci. Staram się nie myśleć o tym, że to mój last dance i skupiam się na tym, co tu i teraz. Na podsumowania jeszcze przyjdzie czas, mamy jeszcze do rozegrania jeden turniej - dodał Fornal.

Transmisje spotkań turnieju Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy 2025 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, a niedzielne mecze o medale również w Polsacie.

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2025 - terminarz i plan transmisji:

Piątek, 16.05.2025:

Final Four Ligi Mistrzów - studio (godzina 18:30; transmisja – Polsat Sport 1)

Sir Sicoma Monini Perugia – Halkbank Ankara (godzina 19:30; transmisja – Polsat Sport 1)

Final Four Ligi Mistrzów - studio (godzina 22:00; transmisja – Polsat Sport 1)



Sobota, 17.05.2025:

Siatkówka mężczyzn: Final Four Ligi Mistrzów - studio (godzina 13:00; transmisja – Polsat Sport 1)

Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie (godzina 14:45; transmisja – Polsat Sport 1)

Siatkówka mężczyzn: Final Four Ligi Mistrzów - studio (godzina 17:30; transmisja – Polsat Sport 1)

Niedziela, 18.05.2025:

Final Four Ligi Mistrzów - studio (godzina 15:00; transmisja – Polsat Sport 1)

mecz o 3. miejsce (godzina 16:00; transmisja – Polsat Sport 1)

Final Four Ligi Mistrzów - studio (godzina 19:00; transmisja – Polsat Sport 1)

FINAŁ (niedziela, godzina 20:05; transmisja – Polsat Sport 1)

Final Four Ligi Mistrzów - studio (godzina 22:30; transmisja – Polsat Sport 1)