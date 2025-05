Trener gospodarzy zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, jak ważny jest to mecz dla fanów Widzewa i zapewnił, że jego piłkarze od pierwszej minuty będą walczyli o zwycięstwo. Jak jednak przyznał, nie podchodzi do tego spotkania inaczej niż do pozostałych. "To dla nas normalny mecz pod takim względem, że jak zawsze musimy dać z siebie sto procent. To minimum, którego oczekuję i wymagam zawsze" – wyjaśnił na środowej konferencji prasowej Sopic.

ZOBACZ TAKŻE: Widzew ma nowego napastnika. Podebrał go ligowemu konkurentowi

Chorwat dodał, że oglądał grę Legii w kilku ostatnich meczach i zwrócił uwagę na dobrą jakość indywidualną podopiecznych trenera Goncalo Feio. "To zespół, któremu jeżeli zostawisz dużo miejsca na boisku, to jego piłkarze pokażą jakość indywidualną. Według mnie ta drużyna ma najlepszych zawodników na każdej pozycji w lidze, ale gramy u siebie z 18 tysiącami kibiców po naszej stronie" - mówił.

Widzew dobrą passę Legii w klasyku przerwał przed rokiem, wygrywając przed własną publicznością 1:0 po golu w doliczonym czasie gry Hiszpana Frana Alvareza. Na zwycięstwo nad ekipą z Warszawy łodzianie czkali aż 24 lata - od kwietnia 2000 roku. "Długo czekaliśmy na tą wygraną, jednak tamten mecz to już przeszłość. W tym sezonie zawiedliśmy, ale teraz mamy szansę, by odzyskać zaufanie kibiców, bo wiemy, ile dla nich znaczy to spotkanie. Chcemy pokazać, że umiemy wygrać z dobrą drużyną i najważniejsze jest, żeby zdobyć trzy punkty” – przyznał pomocnik Widzewa Czech Marek Hanousek.

Mecz z trybun łódzkiego stadionu obejrzy komplet publiczności. W jesiennym spotkaniu obu zespołów w Warszawie gospodarze zwyciężyli 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew - Legia od godziny 20.30 na Polsatsport.pl.

BS, PAP