Legia Warszawa lepsza od Widzewa Łódź

Początek spotkania był spokojny. Od pierwszego gwizdka grę prowadzili goście, którzy z dużą swobodą i cierpliwością konstruowali kolejne akcje. Najlepszą w 17. minucie wypracował Hiszpan Marc Gual, po którego podaniu w pole karne wpadł Ryoya Morishita. Japończyk uprzedził rywala i pokonał Rafała Gikiewicza. Dopiero po stracie gola odważniej zaczęli grać piłkarze Widzewa, lecz w zasadzie nie zagrozili bramce Kacpra Tobiasza.

Łodzianie mieli duże problemy nie tylko ze stworzeniem dogodnej okazji, ale także pod swoją bramką. W 34. minucie kosztowny błąd popełnił Gikiewicz, który przy próbie wybicia piłki trafił w Luquinhasa, a formalności dopełnił Gual.

Trzy minuty później kontaktowego gola dla gospodarzy mógł zdobyć Fran Alvarez. Hiszpan nie wykorzystał jednak pomyłki Jana Ziółkowskiego i będąc sam na sam z bramkarzem Legii spudłował. Łodzianie kończyli pierwszą połowę bez celnego strzału. Za to tuż przed przerwą szansę na trzecią bramkę dla drużyny z Warszawy miał Paweł Wszołek, którego mocne uderzenie obronił Gikiewicz.

Druga połowa zaczęła się od ataków i większej determinacji łodzian, dzięki czemu mecz zyskał tempo i zrobił się ciekawszy. Mimo przejęcia inicjatywy przez gospodarzy, bliżej gola byli legioniści. Drużynę z Łodzi dwukrotnie uratował jednak Gikiewicz, w obu przypadkach wygrywając pojedynki sam na sam z Gualem. Wykazać musiał się też Tobiasz, który w 56. minucie nie dał się pokonać Alvarezowi.

Później goście stracili kontrolę nad meczem, a podopieczni trenera Zeljko Sopica dążyli do zdobycia gola. Kiedy do bramki Legii trafił Juljan Shehu wydawało się, że w ostatnim kwadransie emocje będą większe, lecz trafienie Albańczyka po wideoweryfikacji nie zostało uznane z powodu pozycji spalonej. Końcówka też należała do Widzewa, ale mimo przewagi gospodarze nie zmienili wyniku.

Widzew Łódź - Legia Warszawa 0:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Ryoya Morishita (17), 0:2 Marc Gual (34).

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Peter Therkildsen, Mateusz Żyro, Juan Ibiza (86. Paweł Kwiatkowski), Samuel Kozlovsky (67. Marcel Krajewski) - Jakub Sypek (46. Kamil Cybulski), Juljan Shehu, Marek Hanousek, Szymon Czyż (86. Sebastian Kerk), Fran Alvarez - Hubert Sobol (67. Lubomir Tupta).

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Jan Ziółkowski, Steve Kapuadi (72. Radovan Pankov), Ruben Vinagre (72. Patryk Kun) - Juergen Elitim (83. Rafał Augustyniak), Maxi Oyedele, Claude Goncalves (63. Wojciech Urbański) - Ryoya Morishita, Marc Gual (63. Ilja Szkurin), Luquinhas.

Żółte kartki: Juan Ibiza - Ryoya Morishita, Claude Goncalves, Steve Kapuadi, Luquinhas, Patryk Kun, Jan Ziółkowski.

Czerwone kartki: Patryk Kun (90+1-faul). Czerwona kartka za drugą żółtą - Legia Warszawa: Ryoya Morishita (90+4).

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 17 492

PAP