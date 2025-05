Wyrównana końcówka dla PGE Startu

Na początku spotkania obie ekipy sporo rzucały z dystansu - w końcu po trójce Alexa Steina to goście wychodzili na prowadzenie. Szybko sytuację zmieniali Ousmane Drame i CJ Williams. Po późniejszych trafieniach Tevina Browna różnica wzrosła do ośmiu punktów. Energa Icon Sea Czarni powoli odrabiali jednak straty. Ostatecznie po rzucie wolnym Jakuba Musiała po 10 minutach było tylko 27:26.

Drugą kwartę goście rozpoczęli od serii 0:9 i po trójce Lorena Jacksona byli już lepsi o osiem punktów. To nie był koniec! Kolejna akcja Steina oznaczała nawet 12 punktów przewagi. Nie załamało to gospodarzy, którzy wracali do meczu - sami zanotowali serię 11:0 i po zagraniach Courtneya Rameya był już znowu remis! Mateusz Dziemba ustalił wynik po pierwszej połowie na 43:45.

Po przerwie zespół trenera Wojciecha Kamińskiego wracał na prowadzenie dzięki akcjom Ousmane Drame i Tevina Browna. Dzięki aktywności Michała Nowakowskiego słupszczanie cały czas byli blisko. Później trójki trafiali jednak Brown i Lecomte, dzięki czemu gospodarze uciekali nawet na 10 punktów. Straty zmniejszyli jeszcze Jackson oraz Ford, ale po 30 minutach było 68:63.

Szybko do remisu w kolejnej kwarcie doprowadził Alex Stein. CJ Williams potrafił na to jednak błyskawicznie odpowiedzieć! Stein indywidualnymi akcjami ciągle dawał jednak sporo nadziei przyjezdnym. Później do remisu doprowadził Jackson. W końcówce kluczowe akcje i rzuty wolne należały jednak do Browna. Dodatkowo, rewelacyjny blok zanotował też Tyran De Lattibeaudiere. Bohaterem mógł zostać Stein, ale nie trafił i to PGE Start zwyciężył 84:82!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Tevin Brown z 23 punktami i 6 zbiórkami. Alex Stein zdobył dla gości 21 punktów, 8 asyst i 6 zbiórek.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PGE Start Lublin - Energa Icon Sea Czarni Słupsk 84:82 (27:26, 16:19, 25:18, 16:19)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 1-0 dla Startu. Drugi mecz w sobotę w Lublinie.

PGE Start Lublin: Tevin Brown 23, Emmanuel Lecomte 15, Courtney Ramey 14, Cj Williams 14, Ousmane Drame 12, Tyran De Lattibeaudiere 4, Michał Krasuski 2, Bartłomiej Pelczar 0, Filip Put 0.

Energa Icon Sea Czarni Słupsk: Alex Stein 21, Loren Jackson 19, Michał Nowakowski 17, Mateusz Dziemba 10, Szymon Tomczak 9, Quincy Ford 3, Justice Sueing 2, Jakub Musiał 1, Fahrudin Manjgafic 0.