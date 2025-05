Resovia plasuje się na 10. miejscu w tabeli, ale utrzymania nie może jeszcze być pewna. Ponadto ekipa z Podkarpacia ma spore szanse na grę w barażach o awans do 1 Ligi. Do spełnienia marzeń kibiców Resovii będzie potrzebne zwycięstwo. Do starcia przystąpią z dorobkiem 40 punktów.

GKS Jastrzębie w ostatnim meczu pokonał 1:0 Rekord Bielsko-Biała. Drużyna ze Śląska przed starciem z Resovią pozycjonuje się na 14. lokacie i ma na koncie 32 "oczka". Podopieczni trenera Petera Struhára cały czas biją się o utrzymanie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Resovia Rzeszów - GKS Jastrzębie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:05.

Wiktor Kożuchowski, Polsat Sport