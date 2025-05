Pierwszy set miał zaskakujący przebieg, gdyż Paul wygrał pięć gemów z rzędu i triumfował 6:1. W drugiej partii lider rankingu ATP nie pozostawił złudzeń Amerykaninowi i wygrał do zera. Trzeci set był najbardziej wyrównany. Mecz trwał godzinę i 44 minuty. Był to piąty pojedynek tych tenisistów. Bilans ich starć wynosi 4-1 na korzyść Sinnera.

"Dziś było znacznie chłodniej niż w poprzednich dniach. Piłki były cięższe. Każdy mecz jest inny. Potrzebowałem trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do nowych warunków. Tommy wykorzystał to bezlitośnie. Później poprawiłem swoją grę. W niedzielę będę gotowy na sto procent. Aby wygrać z Carlosem, będę musiał zagrać swój najlepszy tenis" - powiedział Sinner.

Uwzględniając pokazowy turniej Six Kings Slam w Arabii Saudyjskiej, Sinner odniósł 29. zwycięstwo z rzędu. Ostatni raz przegrał 2 października 2024 roku, gdy Alcaraz pokonał go w finale China Open w Pekinie. W niedzielę Włoch będzie miał okazję do rewanżu.

Włoski tenisista w ciągu dwóch ostatnich sezonów wygrał trzy turnieje wielkoszlemowe - US Open i dwukrotnie Australian Open.

Po tegorocznym zwycięstwie w Melbourne został zawieszony na trzy miesiące za ubiegłoroczną wpadkę dopingową, gdyż w jego organizmie dwukrotnie wykryto śladowe ilości poprawiającego wydolność sterydu anabolicznego - clostebolu, który znajduje się na liście substancji zakazanych w sporcie.

Sinner wrócił do gry w Rzymie. Na kortach Foro Italico wygrał pięć meczów.

Sinner - Alcaraz. Kiedy mecz? O której godzinie finał?

Mecz Sinner - Alcaraz w finale turnieju ATP w Rzymie zostanie rozegrany w niedzielę 18 maja. Godzina meczu Sinner - Alcaraz to 17.00.

Sinner - Alcaraz. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Sinner - Alcaraz w finale turnieju w Rzymie w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport, PAP