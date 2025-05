Michał Białoński, Polsat Sport: Czy w związku z tym, że Lecha z Rakowem dzieli tylko punkt, nie powinny dwóch ostatnich meczów rozgrywać w tym samym czasie? Tymczasem Korona podejmuje Raków w sobotę, a Lech swój wyjazd z GKS-em Katowice rozegra dopiero w niedzielę.

Zbigniew Boniek: Ja uważam, że teoretycznie dzisiaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, iż ktoś się może komuś podłożyć, czy sprzedać mecz. To są czasy przeszłe i absolutnie nie wierzę, żeby jakikolwiek piłkarz na tym poziomie się czymś takim chciał ubrudzić. Z drugiej strony, uważam, że przedostatnie i ostatnie mecze Lecha i Rakowa powinny być rozgrywane w takim samym czasie. Byłoby lepiej, czyściej i normalniej.

Przy takiej sytuacji, gdy okazało się, że między Lechem a Rakowem jest tak ciasno, powinno się rozpatrzyć taką opcję.

W ostatniej kolejce Raków podejmuje Widzew, a Lech – dużo groźniejszego Piasta. Teoretycznie zatem częstochowianie mają ciut łatwiejsze zadanie, ale wystarczy, że "Kolejorz” wygra obydwa mecze i zostanie mistrzem. Kto dla pana jest faworytem?

Różnica między teorią a praktyką jest zasadnicza. Ani się Korona nikomu nie podłoży, ani GKS Katowice, to samo z Widzewem i Piastem. Natomiast faworytem dla mnie jest Lech, bo to on jest na czele tabeli. Ale piłka jest nieprzewidywalna. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że Raków przegra u siebie z Jagiellonią. Ale tak się stało. Dlatego Lech ma wszystko w swoich rękach i na nikogo nie musi się oglądać. Raków może wygrać obydwa spotkania, ale i tak musi liczyć na szczęśliwy splot okoliczności. Lech nie musi na nic się oglądać, na żaden splot okoliczności.

Raków jest pod ścianą. Jeżeli straci punkty w Kielcach, to Lech będzie miał zupełnie inne podejście do rywalizacji w Katowicach. Będzie mógł się zamknąć na własnej połowie, liczyć na kontry i grać na remis. Dlatego powinno nastąpić szybkie działanie Ekstraklasy SA, w porozumieniu z Canal+, w efekcie którego dwa ostatnie mecze Lecha i Rakowa rozegrano by o tej samej porze. Multiliga dla tych dwóch meczów jeszcze bardziej zwiększyłaby atrakcyjność.

W czwartek, na żywo, oglądał pan porażkę Widzewa u siebie z Legią. Gdzieś uleciał ten słynny widzewski charakter, dzięki któremu łodzianie potrafili wyrywać mistrzostwo Polski z gardła Legii i to przy Łazienkowskiej. Jakie są pana wnioski po tym meczu?

Jeśli chodzi o marketing, kibiców, zainteresowanie, serdeczność, doping Widzew jest na poziomie top. Natomiast sportowo jest w tyle. Klub musi nad tym popracować. Jest nowy właściciel, nowa synergia, zobaczymy, co z tego zrobią. W czwartej to trochę źle wyglądało. Legia była drużyną dojrzalszą, lepiej operowała piłką, ale dwie bramki strzeliła przy asyście piłkarzy Widzewa. Przy pierwszej nie popisał się lewy obrońca, a później lekka gafa przytrafiła się bramkarzowi.

Jest pan zwolennikiem zagranicznej opcji dyrektora sportowego i trenera? W Widzewie na taką postawili, bo pionem sportowym kieruje Mindaugas Nikolicius, a trenuje Żeljko Sopić.

Jeśli chce mnie pan redaktor namówić na jakiekolwiek słowa krytyki dotyczącej Widzewa, to nie ten adres.