Pięć tygodni temu w Kaliszu rozegrano turniej finałowy Orlen Pucharu Polski mężczyzn, w którym triumfowała drużyna Orlenu Wisły Płock. W najbliższy weekend miasto w południowej Wielkopolsce ponownie będzie gospodarzem turnieju finałowego PP, a do rywalizacji o trofeum staną żeńskie ekipy.

W pierwszym półfinale mistrzynie Polski z Lubina, które mają na koncie dziewięć Pucharów Polski, zmierzą się z szóstym w tabeli - MKS-em Piotrcovianinem Piotrków Trybunalski. Zagłębie w lidze przegrało tylko dwa spotkania, a kaliska hala okazała się dla nich szczęśliwa, bowiem triumfowały w niej rok temu.

Kalisz Arena jest także mile wspominana przez lublinianki, które w 2018 roku w finale Pucharu Polski pokonały SPR Pogoń Szczecin. To był ostatni triumf FunFloor w tych rozgrywkach i jednocześnie 11. w historii.

Lublinianki czeka trudna przeprawa w półfinale, gdzie zmierzą się z KPR Gminy Kobierzyce. Niedawno w ligowym spotkaniu obu drużyn FunFloor wyraźnie przegrał (21:28).

"Jeśli myślimy o tym, by wygrać ten puchar i zwyciężyć z takim rywalem, jak Kobierzyce, to nie mogą nam się przytrafiać takie przestoje, jak w ostatnim meczu ligowym z Gnieznem. Plus jest taki, że ten mecz wyglądał o wiele lepiej, niż ten ostatni w Kobierzycach. Myślimy o tym, by przez 60 minut grać dobrze swoją piłkę. Miałyśmy Mam nadzieję, że pojedziemy tam mocno nastawione psychicznie. W tej fazie sezonu i przy zmęczeniu, które na pewno jest, to najważniejsza jest głowa. Jeżeli głowa nam zadziała, to wydaje mi się, że ten puchar możemy zdobyć" - powiedziała skrzydłowa FunFloor Magda Balsam cytowana na stronie klubowej.

Zespół w Kobierzyc tylko raz wygrał Puchar Polski - w 2022 roku w Gnieźnie.

"To będzie wymagający fizycznie weekend, ale zrobimy wszystko, żeby zagrać w finale i go wygrać. Mamy już pewny medal w lidze, postawimy teraz wszystko na jedna kartę. Znamy smak zwycięstwa w Pucharze Polski i naszym marzeniem jest, żeby powtórzyć ten historyczny wyczyn. Żeby dać sobie i przede wszystkim kibicom jeszcze jeden powód do radości w tym sezonie" - przyznała z kolei obrotowa kobierzyczanek Zuzanna Ważna.

Terminarz turnieju finałowego PP piłkarek ręcznych:

sobota

półfinały

KGHM MKS Zagłębie Lubin - MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski (15.30) - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

KPR Gminy Kobierzyce vs PGE MKS FunFloor Lublin (18.00) - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

niedziela

finał (13.00) - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

BS, PAP