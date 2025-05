Pierwszy finalista siatkarskiej Ligi Mistrzów już znany! Czeka na rywala z Polski

Siatkarze Halkbanku udanie rozpoczęli to spotkanie (1:5). Perugia musiała gonić wynik - złapała kontakt po asie Yuki Ishikawy (10:11), a później wyrównała (13:13). Wynik krążył później wokół remisu i losy tej części meczu rozstrzygnęły się w dwóch ostatnich akcjach. Najpierw Ishikawa zaatakował w aut, ale siatkarze z Ankary dotknęli siatki; po chwili blok Perugii zamknął seta (25:23).

Zobacz także: Finał Ligi Mistrzów siatkarzy. Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV i stream online

Początek drugiej odsłony toczył się przy minimalnej przewadze trzeciej drużyny ligi włoskiej (8:6). Drużyna z Ankary trzymała kontakt z rywalami i losy seta znów rozstrzygnęły się w końcówce. Punktowymi zagrywkami popisali się Oleg Płotnicki (19:16) i Jesus Herrera (22:18), asem odpowiedział jeszcze Dick Kooy (22:20), ale Perugia utrzymała przewagę. Ishikawa zaatakował blok-aut (24:22), a w ostatniej akcji Halkbank przestrzelił zagrywkę (25:23).

Set numer trzy to mocne otwarcie tureckiej ekipy (0:4), ale Perugia dość szybko dogoniła przeciwników (8:8). Później uzyskała przewagę (12:10), którą powiększyła po asie Wassima Ben Tary (14:11). Zespół z Italii przejął inicjatywę, ale w końcówce Halkbank zerwał się do walki i złapał kontakt z rywalami (22:21). Skuteczny atak Płotnickiego i punktowy blok wyprowadziły Perugię na piłkę meczową (24:21). W końcówce boisko musiał opuścić Ishikawa, ale włoski zespół dowiózł przewagę do końca. Zepsuta zagrywka rywali przypieczętowała awans Perugii do finału (25:22).

Skrót meczu Halkbank - Perugia:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Yuki Ishikawa (20), Wassim Ben Tara (14) – Perugia; Yoandy Leal (13), Dick Kooy (12) – Halkbank. Perugia miała przewagę w ataku i lepiej punktowała blokiem (10–5). Spotkanie nie było wielkim widowiskiem, obie drużyny popełniły sporo błędów (m.in. po 15 w polu serwisowym), a fragmentami gra była szarpana. Kamil Semeniuk i Łukasz Usowicz nie pojawili się na boisku.

Sir Sicoma Monini Perugia – Halkbank Ankara 3:0 (25:23, 25:23, 25:22)

Perugia: Wassim Ben Tara, Yuki Ishikawa, Sebastian Sole, Simone Giannelli, Oleg Płotnicki, Agustin Loser – Massimo Colaci (libero) oraz Jesus Jaime Herrera, Alessandro Piccinelli. Trener: Angelo Lorenzetti.

Halkbank: Micah Ma'a, Dick Kooy, Mert Matić, Marek Sotola, Yoandy Leal, Yunus Emre Tayaz – Volkan Done (libero) oraz Sercan Yuksel Bidak. Trener: Radostin Stojczew.