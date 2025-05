Pięć tytułów, osiemnaście miejsc na podium Polaków podczas PŚ w Warszawie

Gwiazda wieczoru Julia Szeremeta stoczyła w tej serii drugą w kolejnością walkę. Rywalką wicemistrzyni olimpijskiej była Mamajonova, która w półfinale wyeliminowała brązową medalistkę z igrzysk w Paryżu Turczynkę Esrę Yildiz. Polkę niósł głośny doping kibiców zgromadzonych w hali Torwaru.

Po pierwszej rundzie Szeremeta prowadziła u czterech sędziów. Później Uzbeczka nie ustępowała, odrobiła trochę straty, ale dalej większe uznanie w punktacji miała Polka. Pojedynek nie obfitował w wymianę ciosów. Wynikało to z faktu, że zawodniczki miały dla siebie duży respekt. Każda akcja wymagała dłuższego przygotowania. Ostatecznie wszyscy sędziowie wskazali wygraną Polki 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27).

Już po walce Polka przyznała, że przez doping kibiców trochę się rozpraszała. Nie mogła słyszeć podpowiedzi trenerów z narożnika oraz sygnału zapowiadającego ostatnie 10 s rundy.

"Plan został wykonany. Wiedziałem, że rywalka jest mańkutką, próbowałam wpasować się w jej styl. W półdystansie starałam się ją zasypywać ciosami. Wiedziałam, że albo będzie klinczować albo szybko odrywać pięści i odchodzić" - podsumowała po dekoracji. A później nadszedł czas rozdawania autografów i pozowania do zdjęć ze swoimi fanami.

Paweł Brach w decydującym o trofeum starciu wagi 60 kg systematycznie budował przewagę nad Michele Baldassim. Włoch mając świadomość, że porażka jest bardzo blisko w końcówce ruszył do bardziej zdecydowanych ataków. Wygrał ostatnią rundę, ale było to zbyt mało, aby odnieść sukces. Polakowi w PŚ w Brazylii nie udało się wygrać finału. W Warszawie mógł przyjmować gratulacje za zwycięstwo (4:1).

"Plan polegał na wyprowadzeniu szybkich ciosów, atakować korpus i zaskoczyć sierpem. To mi się udawało. Trzecią rundę nie ukrywam trochę odpuściłem. Nie chciałem już ryzykować" - Brach powiedział.

Pięściarz przyznał, że jeszcze nie zaprząta sobie głowy mistrzostwami świata, pierwszymi pod auspicjami World Boxing. "Nie za bardzo lubię wybiegać w przyszłość. Jeszcze przed nami ciężkie obozy i starty ligowe. Jest na czym się skupić" - dodał.

Cezary Znamiec (70 kg), który do finałowej walki przystąpił z odnowioną kontuzją prawej ręki. Napotkał godnego siebie rywala w postaci Szweda Kevina Scotta. Po sześciu minutach na kartach punktowych w ogólnym rachunku był remis. O końcowym wyniki miała zadecydować lepsza kondycja i siła ciosów któregoś z rywali. Nikt się nie oszczędzał. Podopieczny Grzegorza Proksy ostatecznie zwyciężył 4:1.

"To była bitwa, na szczęście jest już za nami. Żadnej wielkiej mądrości i taktyki nie było. Zrobiliśmy bój. Pokazaliśmy kawał serducha. Trzeba tylko było niemal zamknąć oczy i wyszarpać zwycięstwo. Całą walkę ustawiła pierwsza runda. Boksowałem dolne partie rywala. To tak jakbyśmy wbili pinezkę w balonik. To zabiera tlen. A potem, gdy i tego zabraknie pozostaje charakter. Plan zrealizowałem w 100 procentach" - Znamiec opowiedział.

Bokser potwierdził, że od pierwszej walki w turnieju miał problemy z ścięgnem prawej ręką. Nie ma z niej dynamiki przy zadawaniu ciosów. Ma świadomość, że raczej nie uniknie kolejnej operacji. "Ręce są narzędziami naszej pracy, często się psują i często trzeba je naprawiać" - dodał.

W wadze 85 kg walczył Jakub Straszewski. W ringu trafił na wymagającego rywala, mistrza Uzbekistanu Akmaljona Isroilova. Przez rundę otwarcia cały czas trwała potężna wymiana ciosów. W drugiej sędzia przerwał walkę po trzecim liczeniu Polaka. Była to jedyna finałowa walka zakończona przed czasem.

W kat. 90 kg doszło do polskiego finału. Aleksander Tutak zmierzył się z pochodzącym z Kazachstanu, ale mającym polski paszport, Alexeyem Sevostyanovem. Młodość reprezentował 23-letni Tutak, a rutynę o jedenaście lat starszy rywal. Tym razem Sevostyanov wygrał jednogłośnie. Obaj zapowiedzieli, że będą ubiegali się o kwalifikację olimpijską na igrzyska w Los Angeles.

W porannej sesji finałowej Agata Kaczmarska zwyciężyła w kat. +80 kg, a Weronika Dziubek zajęła drugie miejsce w wadze 65 kg. W sumie biało-czerwoni osiemnaście razy stawali na podium. Zwyciężyli w pięciu finałach.

BS, PAP