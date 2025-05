Po kontuzji nie ma już śladu? Jakub Popiwczak jest gotowy na Final Four LM

Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższy weekend do Łodzi zjadą najlepsze drużyny Europy. Dla wielu z siatkarzy JSW Jastrzębskiego Węgla będą to ostatnie chwile w barwach tego zespołu. Wśród nich jest Jakub Popiwczak, który z klubem związany jest od 2012 roku.