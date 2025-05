Polka górą w półfinale prestiżowej konkurencji Pucharu Świata

Zwycięstwo Puławskiej w półfinale, w niezwykle prestiżowej i silnie obsadzonej konkurencji K1 500 m, to bardzo dobry wynik. Dwukrotna medalistka olimpijska z Tokio w tym sezonie ma skupić się właśnie w tej rywalizacji. W jedynce na olimpijskim dystansie startowała także Adrianna Kąkol, ale była dopiero siódma w wyścigu półfinałowym i wystąpi tylko w finale C (powalczy o lokaty 19-27).

Biało-czerwoni w pierwszym dniu regat startowali ze zmiennym szczęściem. Dobry występ zanotowała kobieca czwórka w składzie Martyna Klatt, Karolina Naja, Adrianna Kąkol i Julia Olszewska, która zwyciężyła w półfinale i w sobotę powalczy o podium.

W jedynce na 1000 m (konkurencja nieolimpijska) wystartowała Weronika Marczewska; w półfinale była jednak dopiero szósta i odpadła z dalszej rywalizacji.

W Szegedzie opiekun kadry kajakarzy Ryszard Hoppe w konkurencji czwórek wystawił dwie załogi, które spotkały się ze sobą w półfinale. I obie do ostatnich metrów walczyły o miejsce w pierwszej trójce, premiowane udziałem w finale A. Ta bardziej doświadczona osada (Jakub Stepun, Przemysław Korsak, Piotr Morawski, Sławomir Witczak) finiszowała na trzeciej pozycji i zaledwie o 0,2 sekundy pokonała kolegów z reprezentacji, którzy płynęli w składzie: Wojciech Pilarz, Valerii Vichev, Wiktor Leszczyński, Jarosław Kajdanek. Ta druga załoga wystąpi w finale B.

Mniej udane występy zanotowali jedynkarze. Debiutujący w seniorskiej kadrze Alex Borucki był czwarty w półfinale K1 200 m i wystąpi w finale B. Z kolei na olimpijskim dystansie K1 1000 m Vichev zapewnił sobie udział w finale C, a Przemysław Rojek w finale D.

Nie do końca zadowolone ze swojego startu mogły być kanadyjkarki Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska, które na igrzyskach w Paryżu były piąte w dwójce na 500 m. W Szegedzie zajęły czwarte miejsce w półfinale tracąc 0,3 sekundy do trzecich na mecie Chinek. Polki wystartują tylko w finale B. Nieco lepiej spisały się na 200 m, po czwartym miejscu w eliminacjach, wygrały półfinał i powalczą o podium. Ta konkurencja jest jednak poza programem olimpijskim i co za tym idzie, mniej licznie obsadzona i mniej prestiżowa.

Drugi duet kanadyjkarek - Patrycja Mendelska, Katarzyna Szperkiewicz - zajął piąte miejsce w C2 500 m i podobnie jak pierwsza osada, popłynie w finale B. Z kolei na 200 m biało-czerwone finiszowały na szóstej pozycji i zakończyły swój udział w zawodach.

Grupę kanadyjkarzy na Węgrzech reprezentują młodzieżowcy, bowiem seniorska kadra przygotowuje się w kraju do startu na PŚ w Poznaniu. Kacper Sieradzan wystąpił w jedynce na 500 i 1000 m i w obu konkurencjach wywalczył prawo startu w finale B. Z kolei Gracjan Michalak był dopiero ósmy w półfinale C1 500 m i odpadł z dalszej rywalizacji. W wyścigu jedynek na 200 m Juliusz Kitewski wygrał w bieg półfinałowy i w sobotnie przedpołudnie stanie przed szansą walki o podium. W tej samej konkurencji gorzej spisał się Krystian Hołdak, który finiszował na siódmym miejscu i wystartuje w finale B.

Pierwsze finały w Szegedzie rozegrane zostaną w sobotę.

