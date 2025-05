Porażka Legii Warszawa. Decydujący cios w ostatniej sekundzie!

Od początku spotkanie było bardzo wyrównane - po trafieniu Macieja Bojanowskiego był kolejny remis. Dopiero po późniejszych akcjach Aleksy Radanova i Kamerona McGusty'ego różnica wzrosła do siedmiu punktów. Legia imponowała grą w defensywie, a po 10 minutach było 18:12.

Ciągle świetnie blokował EJ Onu, natomiast po trójce McGusty’ego różnica wzrosła do dziewięciu punktów. Nawet gdy Ike Smith i Aleksander Wiśniewski lekko zmniejszali straty, to błyskawicznie reagował na to Andrzej Pluta. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 31:26.

Zaraz po przerwie zespół trenera Andrzeja Adamka potrafił wychodzić na prowadzenie po zagraniach Alterique'a Gilberta czy Macieja Bojanowskiego. Starał się to szybko zmieniać rzutami z dystansu Keifer Sykes. Teraz mecz był ponownie bardzo zacięty. Ostatecznie m. in. dzięki trafieniom Ike'a Smitha i Janisa Berzinsa po 30 minutach było 47:48.

W czwartej kwarcie trójki rzucał Ojars Silins, a drużyna trenera Heiko Rannuli ponownie zdobywała przewagę. Rywalizacja była jednak ciągle zacięta, a wynik bliski remisu. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatnich akcjach. W kluczowej akcji przechwyt zanotował Gilbert, a trójkę w kontrze trafił Gotcher! Pluta mógł doprowadzić do dogrywki, ale nie trafił, a to oznaczało zwycięstwo Górnika Zamek Książ 62:59.

Najlepszym strzelcem gości był Ike Smith z 16 punktami i 4 asystami. Kameron McGusty zdobył dla gospodarzy 17 punktów i 6 asyst.

ORLEN Basket Liga - 2. mecz ćwierćfinałów fazy play-off

Legia Warszawa - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 59:62 (18:12, 13:14, 16:22, 12:14)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 1-1

Legia: Kameron McGusty 17, Ojars Silins 11, Andrzej Pluta 7, Mate Vucic 6, Aleksa Radanov 6, Keifer Sykes 6, Dominik Grudziński 3, E.j. Onu 3, Michał Kolenda 0, Maksymilian Wilczek 0;

Górnik Zamek Książ: Ikeon Smith 16, Toddrick Gotcher 12, Joshua Patton 10, Maciej Bojanowski 6, Alterique Gilbert 5, Grzegorz Kulka 5, Aleksander Wiśniewski 3, Janis Berzins 3, Dariusz Wyka 2, Kacper Marchewka 0, Krzysztof Jakóbczyk 0.

PLK.PL