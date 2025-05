Semeniuk powiedział wprost! "Nie wygląda to najlepiej"

Choć wyniki poszczególnych setów mogą wskazywać wyrównane spotkanie, to mecz zakończył się w trzech setach.

- Wygraliśmy i to jest najważniejsze. Nie był to przekonujący styl, ale awansowaliśmy do finału - powiedział po meczu Semeniuk.



Polskich fanów najbardziej interesuje nieobecność reprezentanta Biało-Czerwonych w półfinałowym spotkaniu. Semeniuk spędził trzy sety na ławce rezerwowych

- Nie będę mówił za dużo, ale nie wygląda to najlepiej. Nie jestem gotowy na 100% do gry, ale mamy czas do niedzieli. Może wykonam jakieś skoki i jeśli będzie trzeba, to zacisnę zęby i wyjdę na parkiet - przyznał.

Jak Polak ocenia grę swojej drużyny?

- W pierwszym i drugim secie nie potrafiliśmy się rozluźnić. Dopiero w trzecim secie wszystko zaczęło wyglądać lepiej. Mam nadzieję, że w finale zaczniemy od gry, takiej jak w trzeciej partii - zakończył.

Transmisja drugiego półfinału JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie w sobotę 17 maja o godzinie 14.45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio o godzinie 13.00.