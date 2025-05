Siatkarski mistrz kraju nie żyje. Przegrał z ciężką chorobą

Jak przypomina serbski "Blic", Kopanja pierwsze sportowe kroki stawiał w Magliciu, w którym - podczas zawodów szkolnych - wypatrzył go trener Vojvodiny Slobodan Galasev. Szkoleniowiec przekonał dyrektora sportowego "Czerwono-Białych" Nikolę Maricia do transferu i Marko Kopanja dołączył do ekipy z Nowego Sadu.

W barwach Vojvodiny przyjmujący sięgnął między innymi po mistrzostwo kraju w kategoriach juniorów i kadetów, a w 2000 roku zdobył również mistrzostwo Serbii i Czarnogóry seniorów.

Marko Kopanja w trakcie siatkarskiej kariery grał również w klubach zagranicznych, między innymi czeskiej Fatrze Zlin oraz greckich AE Nikaia i Ethnikos Alexandroupolis VC.

Kopanja był regularnie powoływany do juniorskiej reprezentacji Jugosławii, z którą zajął między innymi 6. miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów w Izraelu w 1996 i 7. miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów w Bahrajnie w 1997 roku.

Były przyjmujący od dłuższego czasu zmagał się z nowotworem i choć po serii chemioterapii wydawało się, że wygrał z rakiem, nawrót choroby sprawił, że lekarzom nie udało się go uratować.