Świetne otwarcie Kajetanowicza, jest wiceliderem WRC2 Challenger!

Po uroczystej ceremonii startu, zlokalizowanej u podnóża starego miasta w Coimbrze, załogi przeniosły się do położonego nad wodami Oceanu Atlantyckiego Figueira da Foz. Na ulicach tej miejscowości wytyczono krótką, ale niełatwą technicznie próbę. Stopień jej trudności zwiększył fakt, że na asfaltowej nawierzchni walczono samochodami wyposażonymi w szutrowe zawieszenie i opony.



Kajetanowicz i Szczepaniak na niespełna 3-kilometrowym oesie wykręcili drugi czas w WRC2 Challenger oraz czwarty w WRC2. Załoga ORLEN Rally Team zostawiła w pokonanym polu ponad 30 rywali ze swojej kategorii.



– Rozpoczęliśmy rajd od odcinka asfaltowego przejechanego na szutrowym zawieszeniu, więc samochód był bardzo miękki. Utwardziliśmy go trochę klikami, ale i tak zachowywał się nie najlepiej. Natomiast wszyscy mieliśmy tak samo. W tym momencie zajmujemy drugie miejsce w Challengerze, gdzie mamy bardzo mocną ekipę – blisko 40 samochodów, więc jest z kim się ścigać. Właściwa rywalizacja zaczyna się jutro. Przed nami bardzo długi dzień. Z hotelu wyjedziemy o 6:30, a wrócimy około 22:00. Mamy do przejechania dystans porównywalny z całą rundą mistrzostw Polski i to z bardzo krótkimi przerwami na serwis, podczas których i tak ze względu na ograniczenia nie można zrobić zbyt wiele. Będzie to więc bardzo wymagający dzień, jeden z najtrudniejszych w mojej karierze. Wszystkich rywali czeka to samo, trzeba znaleźć kompromis. Cały czas próbuję dopasować samochód do siebie. To mój drugi rajd w Toyocie i choć wiem, że powinienem trochę bardziej w siebie uwierzyć, to patrzę na to realnie. Nie jestem w stanie przeskoczyć wszystkiego, skoro ścigam się z zawodnikami, którzy doskonale znają swoje auta. Ale jestem tutaj i cieszę się, że potrafimy walczyć z najlepszymi kierowcami na świecie – mówił po pierwszym odcinku specjalnym Kajetan Kajetanowicz, reprezentant ORLEN Rally Team.

Rywalizacja w piątej rundzie sezonu WRC 2025 kontynuowana będzie w piątek. Na ten dzień przewidziano aż dziesięć odcinków specjalnych. Dwukrotnie trzeba się będzie zmierzyć z próbami: Mortágua (14,59 km), Lousa (12,28 km), Góis (14,30 km) oraz Arganil (14,41 km), a na koniec zaplanowano pojedyncze przejazdy oesów Águeda / Sever (15,08 km) i Sever / Albergaria (20,24 km). Łącznie do pokonania będzie aż 146,48 km, a dłuższą wizytę u mechaników przewidziano dopiero na koniec etapu. Wcześniej ograniczone naprawy możliwe będą podczas dwóch 20-minutowych przerw. Pierwszy z zaplanowanych odcinków ruszy o godzinie 8:35 polskiego czasu.

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają partner tytularny ORLEN Rally Team – ORLEN S.A., a także partner techniczny Delphi oraz ORLEN OIL.

Rajd Portugalii 2025 - nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger po OS 1:

1. Dapra/Beltrame (Škoda Fabia RS Rally2) 2:23,7

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +1,0

3. Korhonen/Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) +1,8

4. L. Rossel/Mercoiret (Citroën C3 Rally2) +2,8

5. Linnamäe/Morgan (Toyota GR Yaris Rally2) +3,2

6. Sarrazin/Roche (Citroën C3 Rally2) +3,5

7. Cachón/Rozada (Toyota GR Yaris Rally2) +3,9

8. Trentin/Franco (Škoda Fabia RS Rally2) +4,4

9. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +4,5

10. Bulacia/Vallejo (Toyota GR Yaris Rally2) +4,7

