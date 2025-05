Ujemne punkty! Klub PKO BP Ekstraklasy poznał wyrok

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN nie przyznała Lechii Gdańsk licencji na udział w rozgrywkach piłkarskiej ekstraklasy w sezonie 2025/26. Powodem takiej decyzji było niespełnienie kryterium F.05 Podręcznika Licencyjnego.

16 maja pojawił się kolejny komunikat. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN przeanalizowała odwołanie Lechii Gdańsk i przyznała jej licencję na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 z nadzorem finansowym rozszerzonym.

Z czym się to wiąże? Gdańszczanie przystąpią do nowego sezonu z pięcioma minusowymi punktami. Klub został także objęty zakazem transferowym do końca sezonu 2025/2026.



Decyzja jest ostateczna.

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN przeanalizowała odwołanie klubu Lechia Gdańsk SA.



Szczegóły ➡️ https://t.co/FPXlO4WEng pic.twitter.com/dUFhHcyvIX — PZPN (@pzpn_pl) May 16, 2025

PAP