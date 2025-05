Utytułowana siatkarka zakończyła karierę. Była kapitanem reprezentacji

Decyzja 33-letniej zawodniczki była dla wielu - także na Węgrzech - ogromnym zaskoczeniem. Przyjmująca, grająca ostatnio w lidze japońskiej w barwach SAGA Hisamitsu Springs, podczas niedawnego spotkania z kibicami nawet przez moment nie sugerowała, że nie wróci już na parkiet.

- Poznanie Japonii i kultury tego kraju było jednym z moich największych marzeń, ale już kiedy podpisywałam kontrakt miałam w głowie myśl, że może to być mój ostatni sezon w karierze. Ostateczną decyzję podjęłam jednak całkiem niedawno, gdy musiałam odmawiać klubom, które się po mnie zgłaszały. A było ich całkiem sporo, również jeśli chodzi o drużyny z Japonii. W ostatnich latach musiałam jednak ciężko walczyć o miejsce w składzie moich zespołów, co wyczerpywało mnie psychicznie. Te doświadczenia były chyba najgorszymi w całej mojej karierze, a ponieważ zawsze chciałam pożegnać się ze sportem, będąc na szczycie, uznałam, że ostatnia kampania, zakończona brązowym medalem ligi japońskiej, będzie dobrym momentem - podkreśliła w rozmowie z dziennikiem "Nemzeti Sport".

Szakmary zaznaczyła, że... nie ma jeszcze żadnego planu na to, czym zajmie się po rozbracie z siatkówką. Jak sama przyznała, w tej chwili chce skupić się jedynie na... planowaniu ślubu.

- Nie mam jeszcze na siebie żadnych konkretnych pomysłów. Na razie chciałabym trochę odpocząć, a potem skupić się na planowaniu ślubu. Mieliśmy go wziąć w przyszłym roku, ale mój narzeczony nalega, by to przyspieszyć. A co dalej? Potrzebuję trochę czasu, żeby to przemyśleć. Oczywiście nie będę siedziała bezczynnie i prędzej czy później znajdę sobie jakieś zajęcie. Ukończyłam studia na kierunku turystyka i hotelarstwo, więc może będzie to coś z tej branży? - zastanawia się była już siatkarka.

33-letnia była przyjmująca jest wychowanką Godolloi Roplabda Club. W trakcie kariery występowała również w Linamar Bekescsabai RSE, z którym zdobyła dwa mistrzostwa Węgier, Schweriner SC, w barwach którego sięgnęła po mistrzostwo, dwa Puchary i cztery Superpuchary Niemiec, następnie grała w tureckim Aydin Buyuksehir Belediyespor, włoskich Cuneo Granda Volley i Igor Gorgonzola Novara, a w ostatnim sezonie była zawodniczką wspomnianego SAGA Hisamitsu Springs.

W barwach reprezentacji Węgier Greta Szakmary grała od 2012 roku. Z drużyną narodową sięgnęła między innymi po złoto (2015) i srebro (2018) Ligi Europejskiej. Przez ponad dwa lata była kapitanem kadry.