Ważna nagroda dla Kevina Duranta. Sukces gwiazdy NBA

Durant zdobył tę nagrodę również w sezonie 2010/2011, swoim czwartym w lidze, z Oklahoma City Thunder. Przed nim dwa razy w ten sposób wyróżniono Stephena Curry'ego (2016, 2024), Damiana Lillarda (2017, 2020) i Shane'a Battiera (2007, 2013).

- Naprawdę cieszymy się, że możemy ponownie uhonorować Kevina Duranta. Kevin od dawna jest jedną z najbardziej rozważnych i przystępnych gwiazd NBA. Zawsze znajduje czas dla dziennikarzy, czy to na nagranie wywiadu, czy po prostu na nieformalną pogawędkę, i nigdy nie unika żadnego tematu. Jest tak samo chętny do zagłębiania się w szczegóły pojedynczego zagrania, jak i do omawiania szerszych kwestii stojących przed ligą. Jego pasja do gry jest zawsze widoczna. Nasi członkowie docenili również publiczne poparcie Kevina dla ponownego otwarcia szatni po pandemii, zdając sobie sprawę, jak ważny jest ten dostęp do budowania zaufania i relacji między graczami a dziennikarzami - powiedział prezes stowarzyszenia Howard Beck.

36-letni Durant w tym sezonie po raz 15. został wybrany do Drużyny Gwiazd NBA. Uzyskiwał średnio 26,6 punktu, 6,0 zbiórek i 4,2 asysty na mecz.

Nagrodę ustanowiono w 2001 roku i nazwano ją na cześć Earvina "Magica" Johnsona. Były koszykarz Los Angeles Lakers przez całą swoją karierę angażował się w kontakty z mediami, okazywał zainteresowanie i był zawsze gotowy do rozmowy.

KP, PAP