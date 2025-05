Babilon MMA 52: Relacja live i wyniki na żywo

Walki zawodowe:

MMA / 5x5 min / 70 kg: Krzysztof Mendlewski (8-3) vs Marcin Skrzek (9-5) - o pas kategorii lekkiej

MMA / 3x5 min / 84 kg: Szymon Herrmann (4-0) vs Mariusz Krzeszowski (4-1)

MMA / 3x5 min / 66 kg: Szymon Rakowicz (6-3) vs Gabriel Gilthon (5-3)

MMA / 3x5 min / 93 kg: Yehor Oliynyk (2-0) vs Ian Kuchler (1-0)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Kamil Woźny (2-0) vs Sebastian Szweda (4-6)

K1 / 3x3 min / 79 kg: Jacek Kubasiak (1-0) vs Adam Wójtowicz (3-0)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Krzysztof Pitoń (1-1) vs Damian Greń (debiut)

MMA / 3x5 min / 70 kg: Hubert Iracki (debiut) vs Michał Bergman (1-2)

Walki semi-pro:

MMA / 3x3 min / 70 kg: Maks Karkula vs Olgierd Kozielski

MMA / 3x3 min / 56 kg: Daria Brzozowska pokonała Małgorzatę Popowicz przez poddanie (balacha) w trzeciej rundzie

Transmisja gali Babilon MMA 52 w sobotę od godziny 19.00 w Polsacie Sport Fight oraz od 20.00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie od 19.00 na Polsat Box Go.