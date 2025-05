Bilbao w centrum uwagi! Finał Ligi Europy 2025, zapowiada się historyczne starcie

Na tym obiekcie odbędzie się finał. Gra toczy się o wysoką stawkę



Gospodarzem tegorocznego finału Ligi Europy będzie stadion San Mames w Bilbao. To obiekt, który oficjalnie otwarto w 2013 roku. Może pomieścić nieco ponad 53 tysiące widzów i na co dzień mecze rozgrywa na nim Athletic Bilbao. Niewiele brakowało, a ta drużyna zagrałaby w finale rozgrywek. W półfinale jednak musiała uznać wyższość Manchesteru United.

W środę 21 maja San Mames będzie świadkiem historycznego momentu. O trofeum powalczą bowiem dwa angielskie zespoły. Stawka tego meczu jest bardzo wysoka. Tottenham i Manchester United powalczą nie tylko o trofeum. Zwycięzca zgarnie kilka milionów euro więcej premii finansowej. A to nie wszystko.

Dodatkowym bonusem jest awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Dla obu zespołów to ostatnia szansa, aby zakwalifikować się do europejskich pucharów po tym, jak w Premier League spisują się znacznie poniżej oczekiwań i zajmują odległe miejsca w tabeli. Jest więc o co grać. Piłkarze muszą wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Trudno o wskazanie jednoznacznego faworyta.

Drugi angielski finał w historii Ligi Europy. Najnowsza historia wskazuje na Tottenham



Liga Europy UEFA to rozgrywki, które w sezonie 2009/2010 zastąpiły dotychczasowy Puchar UEFA. Dopiero po raz drugi na przestrzeni kilkunastu sezonów będziemy mieli angielski finał. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w edycji 2018/2019, gdy w azerskim Baku Chelsea wygrała aż 4:1 z Arsenalem. Teraz na San Mames w Bilbao spodziewamy się bardziej wyrównanego pojedynku. O zwycięstwie może zadecydować jedno trafienie. Kto zada decydujący cios?

Oba zespoły regularnie rywalizują ze sobą na angielskich boiskach. To nie tylko liga, ale również krajowy puchar czy też Puchar Ligi. W bieżącym sezonie były to aż trzy mecze i wszystkie padły łupem Tottenhamu, czyli Kogutów z Londynu. Wygrywali kolejno:

· 3:0,

· 4:3,

· 1:0.

Ostatnie pięć pojedynków to cztery wygrane Tottenhamu i remis. United czekają na wygraną z tym rywalem od października 2022 roku. Czy uda się przełamać złą passę? W środę napisze się historia, a piłkarski świat na minimum dwie godziny wstrzyma oddech.

Gdzie obejrzeć finał Ligi Europy 2025?



Prawa do transmisji spotkań tegorocznej edycji Ligi Europy ma telewizja Polsat. Wielki finał rozpocznie się o godzinie 21:00 w środę 21 maja i będzie można obejrzeć go na antenach sportowych Polsatu. To nie lada gratka dla polskich kibiców. Studio rozpocznie się już na dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego, a eksperci będą analizowali szansę obu drużyn, wyjściowe jedenastki i inne piłkarskie niuanse.

Polsat Sport