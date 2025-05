Drugi etap walki o Potrójną Koronę. Gdzie obejrzeć Preakness Stakes? Transmisja TV i stream online

Gonitwa dla trzyletnich koni pełnej krwi organizowana jest od 1873 roku, zaś od 1925 roku odbywa się ona na skróconym dystansie 1900 metrów. Jej nazwa pochodzi od... ogiera Preakness, który w 1870 roku, w dniu otwarcia toru, wygrał wyścig Dinner Party. Trzy lata później ustanowiono gonitwę jego imienia, która – poza Kentucky Derby i Belmont Stakes – należy do najbardziej prestiżowych w Stanach Zjednoczonych.

Drugi obecnie etap walki o amerykańską Potrójną Koronę zmieniał się na przestrzeni lat wielokrotnie. Przez 11 lat w wyścigowym kalendarzu Preakness Stakes poprzedzała Kentucky Derby, był również okres, że obie prestiżowe gonitwy rozgrywano tego samego dnia. Obecnie bieg odbywa się w trzecią sobotę maja – dwa tygodnie po Kentucky Derby i trzy tygodnie przed wieńczącą cykl Potrójnej Korony Belmont Stakes. Poza terminem i dystansami zmieniała się również otoczka zmagań na Pimlico Race Course. Tradycyjnie określa się je "wyścigiem po czarnooką Susan". Nazwa odnosi się do rudbekii owłosionej, kwiatu charakterystycznego dla stanu Maryland, z którego derką dekoruje się zwycięzców. Sęk w tym, że ten kwitnie... dopiero na przełomie czerwca i lipca, a więc znacznie później niż termin rozgrywania gonitwy. Organizatorzy wykorzystują więc... stokrotki lub chryzantemy, które tuż przed dekoracją barwione są sprayem w celu nadania im charakterystycznych czarnych elementów. W 2020 roku zerwano natomiast z tradycją odśpiewywania piosenki "Maryland, My Maryland", która przez wiele lat towarzyszyła dżokejom i kibicom tuż po sygnale do zajęcia miejsc w maszynie startowej. Organizatorzy uznali bowiem, że utwór, w którym znajdują się między innymi nawiązania do czasów Skonfederowanych Stanów Ameryki, może być odbierany jako rasistowski, a to z kolei nie jest przyjęte w tolerancyjnym i otwartym środowiskiem wyścigowym (już w 1889 roku Preakness Stakes wygrał czarnoskóry dżokej, George "Spider" Anderson). Jedno się nie zmienia: tuż po zatwierdzeniu wyników gonitwy wiatrowskaz na szczycie kopuły budynku Old Clubhouse przemalowywany jest na barwy zwycięskiej stajni i przez cały rok przypomina odwiedzającym o jej triumfie w tym wyjątkowym wyścigu!



Już dziś wiadomo, że w tym roku nie będziemy mieli trójkoronowanego konia. Sovereignty, zwycięzca Kentucky Derby, nie został zgłoszony do Preakness Stakes, ale nie oznacza to, że w Baltimore nie będzie emocji. Największymi faworytami wyścigu będą Journalism, drugi koń tegorocznego Kentucky Derby, oraz Goal Oriented, dosiadany przez Flaviena Prata (zwycięzcę Preakness Stakes z 2021 roku), ale o triumf mogą pokusić się również inne konie, chociażby Sandman pod Johnem Velazquezem, nazwany na cześć jednego z największych przebojów zespołu Metallica "Enter Sandman" (najlepszy w tegorocznym derby Arkansas), czy Clever Again pod Jose Ortizem, który do gonitwy przystąpi bardziej wypoczęty, gdyż nie brał on udziału w pierwszej odsłonie amerykańskiej Potrójnej Korony.



Transmisja gonitwy Preakness Stakes w Polsacie Sport Premium 4 i online w Polsat Box Go. Początek w sobotę (17 maja) o godzinie 24:00.