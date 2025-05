Hit transferowy z udziałem Kiwiora?! Polak może wrócić do Włoch

Jakub Kiwior szansę gry w minionych spotkaniach Ligi Mistrzów czy Premier League zawdzięcza przede wszystkim kontuzji Gabriela. Co więcej, w odstępie raptem kilku dni od urazu Brazylijczyka wypadł również Riccardo Calafiori, który także jest wyżej w hierarchii obrońców niż Kiwior.

Dobre występy zaowocowały zainteresowaniem ze strony potencjalnego mistrza Włoch!

Kiwior dobrą grą w ważnych spotkaniach przyciągnął na siebie uwagę dużych marek. Jedną z nich jest Napoli. Dziennik "Il Mattino" już kilka razy w zeszłym roku donosił o potencjalnym transferze do włoskiego klubu. Mówi się też o zainteresowaniu ze strony Juventusu czy AC Milan, jednak - zdaniem dziennikarzy - to Napoli jest najbardziej konkretne i zdeterminowane, żeby pozyskać Polaka. Niebagatelny jest też fakt, że Kiwiora reprezentują ci sami agenci, co Stanislava Lobotke - pomocnika Napoli.

"Jego agenci, ci sami których ma Lobotka, otrzymali więcej niż jedną prośbę z Włoch (Milan również jest na jego tropie), ale klub De Laurentiisa ma szybką ścieżkę" - pisze "Il Mattino". We włoskich mediach mówi się o kwocie 35 milionów euro, które zespół prowadzony przez Antonio Conte ma wyłożyć za Polaka.

Drużyna z Neapolu tym bardziej może być zmobilizowana do pozyskania kolejnego obrońcy, gdyż aktualnie bije się z Interem Mediolan o mistrzostwo Włoch i jest już pewna gry w Lidze Mistrzów. Poszerzenie kadry o zawodnika, jakim jest Kiwior, z pewnością ułatwi rywalizacje na kilku frontach w przyszłym sezonie.

Kiwior występował już na boiskach Serie A przez dwa lata, reprezentując barwy Spezii, co również może mu pomóc w podjęciu decyzji o transferze.

Wiktor Kożuchowski, Polsat Sport