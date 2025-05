"Najlepsza liga w Europie". CEV nagrodził Polską Ligę Siatkówki za 25 lat zawodowych rozgrywek

Prezes CEV wykorzystał moment, gdy po raz kolejny Polska jest areną wielkiego wydarzenia siatkarskiego. Turniej finałowy Ligi Mistrzów, rozgrywany w Atlas Arenie w Łodzi, to już trzecie finały najważniejszego z siatkarskich pucharów, które goszczą w tym obiekcie. Dokładnie w tej hali grano już Final Four Champions League w 2010 i 2012 roku. W sumie to już szóste Final Four rozgrywane w Polsce.



– Dziękuję za to wyróżnienie, to nagroda dla tysięcy ludzi, którzy byli z nami przez ostatnie 25 lat, sponsorów, partnerów, ponad 30 klubów i naszych najlepszych kibiców na świecie – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. – Już w najbliższy wtorek będziemy świętować nasze ćwierćwiecze w trakcie specjalnej Gali 25-lecia PLS. Już teraz zapraszam do transmisji w Polsacie Sport 1, rozpocznie się ona o 19:50 – dodaje prezes.

Przypomnijmy, że dotychczas polskie kluby w Lidze Mistrzów (od sezonu 2000/20001) wywalczyły w sumie dziesięć medali – 3 złote, 4 srebrne i 3 brązowe. Zdecydowaną większość w ostatnich latach, gdy nieprzerwanie walczą o europejskie trofea, nie tylko Ligę Mistrzów. W tym sezonie BOGDANKA LUK Lublin zdobyła przecież Puchar Challenge, a Asseco Resovia Rzeszów przegrała w finale Pucharu CEV (który wcześniej zdobyła w 2024 roku). Władze CEV postanowiły w symboliczny sposób docenić wkład naszej ligi w rozwój europejskiej siatkówki.

Atlas Arena była już świadkiem koronowania zwycięzców w finałach Ligi Mistrzów w 2010 i 2012 roku – kiedy po zwycięstwa sięgnęły Trentino Volley i Zenit Kazań. Teraz po przywróceniu tego formatu rozgrywek, po raz pierwszy od 2019 roku, Final Four nie mógł znaleźć lepszego miejsca na swój powrót niż miasto Łódź, gdzie podobne wydarzenie odbyło się już trzy razy – oprócz 2010 i 2012 roku finały rozegrano w Łodzi również w 2008 roku (ale w hali MOSiR), gdy PGE Skra Bełchatów i Polski Związek Piłki Siatkowej po raz pierwszy zorganizowały finały w Łodzi.

Final Four w Polsce odbywało się także w Opolu (w 2002 roku, Mostostal zajął czwarte miejsce), później trzykrotnie gospodarzem w Łodzi była PGE Skra Bełchatów, a w 2016 roku finał gościła w Krakowie Asseco Resovia Rzeszów.



Warto wspomnieć, że choć biało-czerwone drużyny Ligę Mistrzów już wygrywały, to nigdy nie udało się to w Polsce. Jak dotąd najbliżej wygrania Ligi Mistrzów przed własną publicznością była PGE GiEK Skra Bełchatów w 2012 roku, gdy pechowo przegrała 2:3 z Zenitem Kazań w wielkim finale.

Turniej finałowy LM siatkarzy 2025 - terminarz i plan transmisji:

2025-05-18: Mecz o 3. miejsce - Halkbank Ankara - JSW Jastrzębski Węgiel/Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-05-18: FINAŁ - Sir Sicoma Monini Perugia - JSW Jastrzębski Węgiel/Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 20.05; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat).

plusliga.pl