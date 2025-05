Niespodziewany bohater Aluronu w półfinale LM. Przed kamerą zaskoczył wyznaniem

JSW Jastrzębski Węgiel prowadził z Aluron CMC Wartą Zawiercie 2:0, ale po niesamowitych zwrotach akcji przegrał 2:3.



Zobacz także: Fornal szczerze po bolesnej porażce w Lidze Mistrzów. "Mecz taki, jak cały sezon"

- Emocje ciągle we mnie siedzą. Trudno mi zebrać myśli, bo jeszcze do mnie nie dotarło, jak my odwróciliśmy ten mecz - wyznał Patryk Łaba.

Łaba zaczął mecz na ławce rezerwowych, ale jego wejście odmieniło losy spotkania.

- To, jaką droga przeszedłem, to nawet nie jest "american dream". To za mało, by to opisać. Nigdy nawet nie marzyłem o finale Ligi Mistrzów - dodał.

Siatkarz Aluronu krótko podsumował półfinał Ligi Mistrzów.

- Widać, że spotkały się dwie równorzędne drużyny, które były zranione po play offach w PlusLidze. Obie drużyny musiały zebrać się mentalnie i stanąć na wysokości zadania. Jestem pewien, że kibicom podobał się ten mecz - zakończył.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2025 - terminarz i plan transmisji:

2025-05-16: Sir Sicoma Monini Perugia – Halkbank Ankara 3:0 (25:23, 25:23, 25:22)

2025-05-17: JSW Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (25:19, 25:18, 20:25, 20:25, 20:22)

2025-05-18: Mecz o 3. miejsce - Halkbank Ankara - JSW Jastrzębski Węgiel (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-05-18: FINAŁ - Sir Sicoma Monini Perugia - Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 20.05; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat).