Nikola Grbić zapytany o polskich siatkarzy. Wyróżnił kilku zawodników

Sezon klubowy jeszcze trwa, ale pod koniec kwietnia reprezentacja Polski rozpoczęła pierwsze zgrupowanie. Nikola Grbić do szerokiego składu powołał 30 nazwisk, lecz póki co w Spale trenują głównie młodsi zawodnicy. Inni bowiem dopiero zakończyli zmagania w PlusLidze, a niektórzy rywalizują jeszcze podczas Final Four Ligi Mistrzów.

Przy okazji turnieju w Łodzi głos przed kamerą Polsatu Sport zabrał Grbić. Serb wypowiedział się na temat pracy z nowymi twarzami w kadrze.

- Nasewicz jest obecnie najsilniejszy na całej reprezentacji - przyznał szkoleniowiec.

A kto wywarł na 51-latku największe wrażenie?

- Maksymilian Granieczny. Podoba mi się jego charakter. Kuba Nowak również. Podoba mi się, że kiedy ja mu coś powiem, on to od razu zrobi. Ma talent. Jedną rzeczą jest rozumieć, a drugą - robić - wyjaśnił Grbić.

Zakulisowa rozmowa @JakubBednaruk z Nikolą Grbiciem o młodych siatkarzach w reprezentacji Polski 👀🇵🇱



W nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym docelową imprezą są mistrzostwa świata, które odbędą się na Filipinach w dniach 12-28 września. Podczas poprzedniego czempionatu globu Biało-Czerwoni zdobyli srebrny medal, przegrywając w finale z Włochami.