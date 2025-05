To drugie spotkanie serii ćwierćfinałowej rozgrywanej w formule do trzech wygranych. Dwa pierwsze mecze odbywają się w Lublinie, ponieważ Start był wyżej sklasyfikowany po sezonie regularnym. Przekonamy się, czy podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego wykorzystają przewagę własnego parkietu i wybiorą się do Słupska z zaliczką dwóch zwycięstw.

PGE Start Lublin - Energa Icon Sea Czarni Słupsk to konfrontacja drużyn, które z pewnością są zadowolone z zajętych miejsc w sezonie zasadniczym. PGE Start ostatecznie był trzeci, co można uznać za spory sukces trenera Wojciecha Kamińskiego. Energa Icon Sea Czarni z Robertsem Stelmahersem na ławce radzili sobie bardzo dobrze, a kibice mogą cieszyć się z bezpośredniego awansu do play-off.



Liderami słupszczan są Loren Jackson i Alex Stein - ich pojedynki z Manu Lecomtem i Tevinem Brownem będą kluczowe! Ciekawie zapowiadają się starcia atletycznego Tyrana De Lattibeaudiere’a z dobrym defensorem, za jakiego uważany jest Justice Sueing. Czy Ousmane Drame zaskoczy pod koszami chociażby Quincy’ego Forda?



Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Start Lublin - Energa Icon Sea Czarni Słupsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.