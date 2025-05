Polska medalistka olimpijska nie obroniła tytułu we Francji

Polka, która na tym samym torze w lipcu wywalczyła srebro igrzysk olimpijskich, była druga w kwalifikacjach. Gorzej poszło jej w półfinale, do decydującej rundy awansowała z ostatnim, 12. czasem, gdyż dwukrotnie dotknęła palika, za co otrzymała cztery sekundy kary. W finale również zaprezentowała się poniżej swoich możliwości, do zwyciężczyni Funk straciła 7,84 s.

Srebro wywalczyła Czeszka Gabriela Satkova ze stratą 3,23 do Niemki, a brąz Słowaczka Zuzana Pankova - 4,31.

W półfinale odpadła Hanna Danek, która zajęła 22. miejsce.

Rywalizację mężczyzn w K1 wygrał Czech Jiri Prskavec, drugi był Francuz Titouan Castryck ze stratą 1,21, a trzeci Słowak Martin Srabotnik - 1,88. Finał kompletnie nie wyszedł Mateuszowi Polaczykowi, który przewrócił się, a następnie minął dwie bramki wracając na tor. Zajął ostatnie, 12. miejsce ze stratą aż 2.14,77.

W półfinale odpadli 15. Dariusz Popiela oraz Jakub Brzeziński, który był 18.

W sobotę odbędą się również półfinały i finały w rywalizacji kanadyjkarzy. Szansę na medal ponownie będzie miała Zwolińska, chociaż awansowała do półfinału dopiero z 27. miejsca w kwalifikacjach. O finał powalczy także 14. Aleksandra Góra. W rywalizacji mężczyzn w półfinale wystartuje 20. Kacper Sztuba.

Zakończenie imprezy w niedzielę, zawodnicy powalczą o medale w crossie.