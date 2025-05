Prezydent CEV zachwycony organizacją Final Four LM. "Polscy kibice na to zasłużyli"

W Łodzi trwają rozgrywki Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy. W piątek Sir Sicoma Monini Perugia wygrała z Halkbankiem Ankara. W sobotę JSW Jastrzębski Węgiel walczy z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Wielki finał zaplanowano na niedzielny wieczór.

Zmagania ogląda z trybun Roko Sikirić. Prezydent CEV znalazł chwilę, by porozmawiać z reporterem Polsatu Sport. Chorwat nie ukrywał, że atmosfera panująca w Atlas Arenie w Łodzi jest niesamowita.

- Polscy kibice i polskie kluby na to zasłużyły. Jestem dumny, że Polska po tylu latach wraca do organizacji tych decydujących meczów. Widzę, jak wielkim jest to tutaj wydarzeniem. Mamy tu pełne trybuny i dwa silne polskie zespoły walczące o zwycięstwo - powiedział Sikirić.

Były chorwacki siatkarz został wybrany na stanowisko prezydenta Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej w sierpniu 2024 roku. Zastąpił na tym stanowisku Serba Aleksandara Boricicia, który był sternikiem CEV w latach 2015–24. 43-latek podzielił się z nami planami na "ożywienie" klubowej siatkówki.

Nie da się ukryć, że udział w europejskich pucharach jest dla wszystkich drużyn kosztowny - zwłaszcza ten w rozgrywkach niższej rangi, jak Puchary CEV i Challenge. Wiele razy było tak, że zespoły wycofywały się z udziału w tych turniejach właśnie ze względu na ich nierentowność.

- Pierwszą zmianą, jaką chcemy wprowadzić, jest przemeblowanie europejskich rozgrywek klubowych, tak by przede wszystkim Liga Mistrzów, ale też Puchar CEV i Challenge wzrosły w siłę i przynosiły profity. Chcemy podpisać umowę z agencją, która zajmie się przygotowaniem rozgrywek i znalezieniem sponsorów. Chcemy sprawdzić potencjał komercyjny Ligi Mistrzów, by później wyciągnąć z tego korzyści zarówno dla organizatorów, jak i klubów - wyjaśnił Sikirić.

Transmisje wszystkich meczów Final Four Ligi Mistrzów można oglądać na sportowych antenach Polsatu. Dokładny terminarz rozgrywek można odnaleźć TUTAJ.